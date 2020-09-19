Муж и жена по-азербайджански (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр открыл 111-й театральный сезон показом спектакля по произведению выдающегося композитора, драматурга, основоположника национального профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибейли "Ər və arvad" (Муж и жена), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В связи с действующим карантином спектакль был показан в виртуальном формате - в соцсети.

Перед открытием нового театрального сезона директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев в своем видеообращении поздравил с Днем национальной музыки и 135-летием выдающегося композитора Узеира Гаджибейли. В рамках Недели Узеира Гаджибейли театралам в виртуальном формате будут также представлены спектакли по произведениям Узеира Гаджибейли "Не та, так эта" (Мешади Ибад) и "Аршын мал алан".

Отметим, что для театра стало доброй традицией открывать каждый новый сезон музыкальной комедией "Муж и жена". Эта постановка является одним из самых успешных и любимых публикой репертуарных спектаклей. Спектакль был также с успехом представлен за рубежом.

Режиссер–постановщик – Юсиф Алекберов, дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков, дирижер - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик – заслуженный художник Эльдар Гурбанов, балетмейстеры – заслуженные артисты Закир и Елена Агаевы, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, концертмейстер – Фидан Бабаева.

В ролях - народные артисты Ильхам Намиг Кямал, Афаг Баширгызы, Фатма Махмудова, заслуженная артистка Нахида Оруджева, актеры Мойле Мирзалиев, Гюльджахан Саламова, Агахан Шарифов, Эльхан Исмаилов, Алимамед Новрузов, Руслан Мюрсалов, Фарид Рзаев и другие.

(Автор: Вугар Иманов)