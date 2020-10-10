"Вместе мы сила" – назван победитель конкурса в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ - Подведены итоги конкурса одноактных пьес "Biz birlikdə güclüyük" ("Вместе мы сила"), сообщили Trend Life организаторы проекта.

Конкурс прошел по инициативе Азербайджанского государственного театра юного зрителя при совместной организации Исполнительной власти Сабаильского района, Ассоциации азербайджанских клубов ЮНЕСКО, организации ASAN Könüllüləri ("Волонтеры ASAN"), ASAN Radio и журнала "Азербайджан".

Тема конкурса – борьба с пандемией коронавируса. Основная задача конкурса – отразить в искусстве проблемы, вызванные пандемией коронавируса, а также борьбу, которая ведется с ней в нашей стране и в мире.

К проекту проявили большой интерес молодые авторы. Все работы, представленные на конкурс, были оценены членами жюри. По итогам конкурса победителем стала пьеса "Mələk" ("Ангел") молодого писателя, сценариста Пярвиза Сеидли.

Отметим, что пьесу "Mələk" планируется поставить на театральной сцене. Также литературное произведение будет опубликовано в журнале "Азербайджан".

(Автор: Джани Бабаева)