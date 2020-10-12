Актриса, переехавшая в Азербайджан из Украины: Как можно стрелять по спящим детям?

БАКУ /Trend Life/ - Боль по Карабаху - эта боль не только азербайджанцев по национальности, но и всех граждан, которые проживают в стране, сказала Trend Life заслуженная артистка Азербайджана, актриса Государственного академического музыкального театра Светлана Булах.

Светлана Булах украинка по национальности, переехала в Баку в 1982 году в связи с семейными обстоятельствами, она подчёркивает, что страна с самого первого дня приняла ее тепло и радушно.

"С самого начала чувствовала себя здесь комфортно, Азербайджан - очень добрая, тепла страна, где живут доброжелательные люди. Никогда ни в мой адрес, ни в адрес моих детей не было сказано ни одного плохого слова. Уважение, с которым тут относятся к старшему поколению – это воспитание азербайджанского народа. По национальности я украинка, и с твердо уверенностью могу сказать, люди всех национальностей и вероисповеданий в Азербайджане жили и живут в мире и согласии", - отметила заслуженная артистка Азербайджана.

Светлана Булах подчеркивает, что она полностью поддерживает политику Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Нагорный Карабах - нужно вернуть, и победить этих подлых захватчиков. Карабах - это общая боль азербайджанского народа, которая с нами уже 30 лет. Все с нетерпением ждут освобождения от оккупации исконных земель Азербайджана. Беженцы и вынужденные переселенцы ждут часа, чтобы вернуться в родные края. Я молюсь за азербайджанских военнослужащих, которые сражаются за правое дело, за нашу Родину. Пусть они живыми и здоровыми постучатся в родные дома с радостной вестью победы. За освобождение земель от оккупантов сражаются не только азербайджанцы, а весь наш многонациональный народ Азербайджана", - сказала она.

С 27 сентября по сегодняшний день в результате обстрелов ВС Армении населенных пунктов Азербайджана погиб 41 мирный житель, ранены 207 человек. Актриса также добавила, что ракетный обстрел мирных жителей Гянджи, города который находится в 100 километрах от зоны боевых действий – это бесчеловечный поступок. В результате ракетного обстрела многоквартирного жилого здания в центре города погибли 9 мирных жителей, включая четырех женщин. Тяжело ранены 34 мирных жителя, среди которых 16 женщин и 6 детей.

"Как можно пойти на такой шаг, как можно стрелять по спящим детям? Нарушая все договоренности о прекращении огня. Это подло, возмутительно - это самая настоящая провокация. Азербайджан не воюет с армянским народом, а освобождает свои земли от оккупантов, об этом также неоднократно говорил глава государства", - добавила заслуженная артистка Азербайджана.

На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева )