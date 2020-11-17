Новый юбилей древнего искусства (ФОТО)
Представляем читателям Trend Life статью директора Азербайджанского национального музея ковра, председателя Национального комитета ICOM Азербайджан, заслуженного работника культуры Ширин Меликовой, посвященную десятилетию включения традиционного азербайджанского коврового искусства в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и сотрудничеству музея с ЮНЕСКО.
Ровно 10 лет назад искусство азербайджанского ковра было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Это достижение еще раз доказало значимость и ценность нашей национальной культуры в общемировом контексте. Ковровое искусство Азербайджана достигло за века огромных высот, выйдя за рамки национального и приобретя общечеловеческое значение. Другими словами, мы, азербайджанцы, подарили миру наш ковер как одну из вершин современной цивилизации.
Это важное событие произошло при поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента, Президента Фонда Гейдара Алиева, Посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой, которые внесли неоценимый вклад в дело интеграции культурного наследия Азербайджана в мировое культурное пространство. С того времени 16 ноября – дата включения ковра в Репрезентативный список ЮНЕСКО – отмечается в стране как День азербайджанского ковра.
Сотрудничество Азербайджана с ЮНЕСКО в области ковроткачества началось еще в советскую эпоху. Это особенно ярко проявилось в проведении в Баку в 1983 и в 1988 годах I и II международных симпозиумов по искусству восточного ковра, которые стали одними из первых мероприятий, утвердивших азербайджанский ковер на международной арене.
На первый симпозиум съехались 170 известных ученых, художников, коллекционеров, музейных работников и журналистов из 19 стран, включая СССР – в том числе делегация ЮНЕСКО во главе с Амаду-Махтар Мбоу, занимающим в то время пост Генерального директора этой организации. Среди зарубежных докладчиков были такие известные ученые как Ричард Райт, Кароль Гамбош, Таир Сабахи, Альберто Боралеви, Неджат Дийарбекирли и другие. В симпозиуме также участвовал генеральный секретарь "Международной конференции по восточным коврам" (ICOC) и главный редактор международного журнала "HALI", посвященного старинным коврам и текстилю, Роберт Пиннер.
На второй симпозиум прибыло 150 делегатов из 10 стран мира, включая страну-хозяйку. Стоит отметить, что если первый симпозиум был посвящен восточным коврам в целом, а искусство азербайджанского ковра обсуждалось там только в одной из трех секций, наряду с восточными коврами и восточной миниатюрой, то второй симпозиум был уже целиком посвящен искусству азербайджанского ковра.
Бакинские симпозиумы были организованы правительством Азербайджанской ССР, Министерством культуры Азербайджанской ССР и Институтом архитектуры и искусства Академии наук Азербайджанской ССР при содействии Секретариата ЮНЕСКО в рамках участия СССР в культурных мероприятиях ЮНЕСКО. Огромную роль в подготовке этих масштабных мероприятий сыграл Азербайджанский государственный музей ковра и народно-прикладного искусства, как назывался тогда наш музей. В частности, его экспонаты – как ковровые, так и относящиеся к другим сферам прикладного искусства, – вошли в экспозицию нескольких крупных выставок в рамках обоих симпозиумов.
После обретения Азербайджаном независимости наш музей стал инициатором продолжения проведения международных симпозиумов по искусству азербайджанского ковра совместно с Министерством культуры Азербайджанской Республики и Национальной академией наук Азербайджана. III и V международный симпозиум по азербайджанскому ковру прошли в Баку в 2003 и 2017 году соответственно, а IV Международный симпозиум по искусству азербайджанского ковра, который стал данью памяти Лятифу Керимову и был посвящен 100-летию со дня рождения художника, прошел в 2007 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
Отдельной линией сотрудничества Азербайджана с ЮНЕСКО стоит считать совместное проведение юбилеев известных лиц в области культуры и искусства. В этом плане прежде всего надо упомянуть тот самый IV Международный симпозиум по искусству азербайджанского ковра 2007 года, который был посвящен 100-летию со дня рождения народного художника Азербайджана Лятифа Керимова. На мероприятии выступили 14 докладчиков из 9 стран, а накануне симпозиума в выставочном салоне штаб-квартиры ЮНЕСКО состоялось открытие выставки ковров и эскизов Лятифа Керимова из коллекции Азербайджанского национального музея ковра.
Нашим музеем к симпозиуму был издан двухтомник "Феномен Лятифа Керимова" и Материалы IV Международного симпозиума "Азербайджанский ковер". Это стало своего рода продолжением традиции. В свое время к I международному симпозиуму по искусству восточного ковра были подготовлены второй и третий тома монографии Лятифа Керимова "Азербайджанский ковер".
Кроме того, в нашем музее в разные годы проводились выставки в рамках юбилеев по линии ЮНЕСКО других выдающихся деятелей культуры, прежде всего восточных поэтов, портретные ковры которых имеются в его коллекции.
Очередным этапом сотрудничества Азербайджана с ЮНЕСКО стала проведенная в 2019 году в Баку 43-я сессия Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На ней исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Этому событию была посвящена выставка "Новые открытия: новые мотивы в азербайджанском ковроткачестве", организованная Фондом Гейдара Алиева, посольством Азербайджанской Республики во Франции и Постоянным представительством нашей страны при ЮНЕСКО, которая прошла в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже с 29 января по 4 февраля 2020 года.
На выставке демонстрировалось 13 новых ковровых эскизов Шекинской ковровой группы, созданной художником по ковру, народным художником Азербайджана Эльдаром Микаилзаде, а также технические рисунки к ним, сотканные на их основе ковры и ролик о ходе проекта. Создавая ковры Шекинской группы, Эльдар Микаилзаде вдохновлялся настенными росписями и шебеке во Дворце Шекинских ханов и Доме Шекихановых, а также разными видами прикладного искусства Шеки. Его масштабный замысел был воплощен в жизнь коллективом из нескольких десятков ткачих.
В созданную Эльдаром Микаилзаде Шекинскую группу ковроткачества вошли такие композиции ковров как "Шебеке", "Бенди-руми", "Гёллю" ("Медальонный"), "Таглы" ("Арочный"), "Времена года", "Лечек-турундж", "Агаджлы" ("С деревьями"), "Животный мир", "Нарлы" ("Гранатовый"), "Шекинские Адам и Ева", парные ковры "Ханская охота" и "Война и мир".
Азербайджанский национальный музей ковра тоже активно сотрудничает с ЮНЕСКО по самым разным направлениям своей деятельности.
Так, в 2016–2017 годах нашим музеем был организован проект "Культурное богатство Азербайджана", в рамках которого в нем прошли тренинги по консервации и реставрации тканей, вышивки и одежды, проведенные зарубежными специалистами. Данный проект был поддержан Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО. В 2018 году при финансировании ЮНЕСКО была издана книга "Художественные вышивки из коллекции Азербайджанского музея ковра".
Кроме того, в партнерстве с ЮНЕСКО и другими международными организациями (ИКОМ, Интерпол, Международный комитет Красного Креста и др.) Азербайджанский национальный музей ковра в 200-х годах провел в Баку ряд международных семинаров и конференций по вопросам развития музейного менеджмента и сохранения культурного наследия.
Являя собой не только хранилище сокровищ отечественной материальной культуры, но и научно-исследовательский центр, Азербайджанский национальный музей ковра, продолжает развивать традиции отечественного ковроткачества, в том числе и сравнительно малоизвестные. Так, 16 ноября состоялась презентация проекта "Шерстяные ковры из неокрашенных нитей в практике Азербайджанского национального музея ковра" под моим кураторством, посвященного 10-летнему юбилею включения.
В азербайджанском ковроткачестве испокон веков использовались натуральные красители, в основном растительного происхождения. Однако наряду с коврами из окрашенных нитей с древних времен создавались также ковры, в которых художественно использовались натуральные тона шерсти – черный, белый, серый и все оттенки коричневого. Такие ковры появились гораздо раньше, чем ковры из окрашенных нитей, а потом, с развитием опыта у мастеров получения натуральных красителей, отошли на задний план в производстве.
Но эта удивительная традиция, хотя и представляла собой исключение, не прервалась. Такие ковры, особенно безворсовые, постоянно производились в Азербайджане. В XX веке авторскими экспериментами такого рода в Азербайджане прославился художник по ковру Джафар Муджири. И вот сейчас эта традиция продолжилась благодаря усилиям нашего музея.
Работа над проектом велась в течении двух лет и в итоге были сотканы реплики пяти классических ковров, хранящихся в коллекции нашего музея – "Шамахы", "Хиля-бута", "Нахчыван" и "Хатаи" (двух разных видов). Колорит их композиций представляет собой сочетания естественных оттенков натуральной шерсти таких пород овец, как мазех (Нахичевань), ширван (Шемахы), гарадолаг (Агджабеди), бозах (Гянджа-Газах). На выставке во время презентации проекта были продемонстрированы также образцы шерсти, использованные при изготовлении ковров, и некрашеные нити, полученные из них.
Данный проект стал одним из мероприятий, проводимых Азербайджанским национальным музеем ковра во исполнение пункта 7.1.2. (Изучение и пропаганда художественных и технических методов работы народных мастеров на основе традиционных эскизов и подбора узоров и гармоничности цветов в соответствии с традициями регионов) Государственной программы по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджанской Республике на 2018-2022 годы.
Этот проект будет иметь продолжение. Он важен с точки зрения восстановления традиционных технологий и методик ковроткачества, возврата использования местной пряжи разных пород овец, к дальнейшему возрождению натурального окрашивания местной пряжи, что вернет нашим коврам гармонию цвета, особенный блеск шерсти и долговечность.