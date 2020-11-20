Христианское наследие в Азербайджане - Албано-Удинская церковь Чотари (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта министерства культуры Азербайджана "Xristian irsimizi tanıyaq" ("Познаем наше христианское наследие") представлен видеоролик, посвященный Албано-Удинской церкви Чотари, сообщает Trend Life.

Албано-Удинская церковь Чотари расположена в поселке Нидж Габалинского района. Она была построена 1723 году на средства местных жителей. Название церкви происходит от названия района Чотари в поселке.

Церковь была построена из местного пильного камня травертина на участке святого и почитаемого места у удин, на основе старой маленькой древней церкви. Для увековечения сооружения во дворе были посажены четыре кавказские чинары.

В советское время церковь служила складом фундука, в 2003 году были начаты масштабные реставрационные и восстановительные работы, а в 2006 году церковь была сдана в пользование прихожанам.

(Автор: Джани Бабаева)