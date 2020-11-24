Посольство Иордании передало в дар Baku Book Center более 100 книг на арабском языке

БАКУ /Trend Life/ - Посольство Иордании в Азербайджане передало в дар Baku Book Center более 100 книг на арабском языке, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

Сегодня посол Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджане Сами Гошех посетил Бакинский книжный центр, где состоялась встреча с директором центра, писателем и публицистом Гюнель Анаргызы. Во время встречи были обсуждены совместные проекты и перспективы сотрудничества между посольством Иордании и Baku Book Center. Также от имени посольства Иордании в дар центру было передано свыше 100 книг на арабском языке, посвящённых культуре, истории и политике этой страны.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)