Жемчужины музыки – памяти уроженца Кельбаджарского района ашуга Аллахверди Гямкеша

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама посвятил очередной выпуск проекта "Жемчужины ашугской музыки" уроженцу Кельбаджарского района, ашугу Аллахверди Гямкешу, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Аллахверди Али оглу Аллахвердиев (Аллахверди Гямкеш) родился в 1933 году в селе Шапылар Кельбаджарского района.

Его отец Али дружил с известными ашугами региона, и Аллахверди познал тонкости ашугского искусства у таких мастеров, как Шамшир и ученик Алескера - Агаяр. Вскоре Аллахверди становится известен под псевдонимом Гямкеш, как в родной стране, так и за ее пределами – в Дагестане, Грузии и Средней Азии.

В апреле 1993 года Аллахверди Али оглу Аллахвердиев вместе со всеми кельбаджарцами был изгнан армянскими оккупантами из родного края.

В 2008 году вышла книга "Поэт-ашуг Аллахверди Гямкеш в воспоминаниях" с предисловием Эльхана Мамедли, знатока ашугского искусства, кандидата филологических наук.

Аллахверди Гямкеш скончался в 2002 году.