Северные ворота Азербайджана - Бахрам Багирзаде вновь приглашает в путешествие

БАКУ /Trend Life/ - Вышла в свет книга заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде в соавторстве с Сабиной Улухановой "Гусар для детей", сообщает Trend Life.

"Мы снова отправляемся в путешествие по родному Азербайджану. Прочитав эту книгу, вы познакомитесь с древней историй города Гусар и необыкновенно красивой природой этого края.

Жители Гусара веками бережно хранят свои традиции и обычаи, великолепные ремёсла и вкуснейшую местную кухню. Но главное – Гусар подарил Азербайджану и миру много выдающихся личностей, которые прославили Родину своими талантами!

Читайте вместе, читайте всей семьёй! Гусар уникален и неповторим и по праву носит гордое звание Северных ворот Азербайджана!" - отмечается на странице в Facebook Бахрама Багирзаде.

Отметим, что половина тиража издания будет роздана маленьким жителям города Гусар, а средства от продажи остальной части будут перечислены семьям шехидов из Гусара.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более сорока детских книг.

Ранее им были выпущены печатные издания, посвященные композитору Гара Гараеву, джазмену Вагифу Мустафазаде, меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, футбольному арбитру Тофику Бахрамову. Среди его книг - "Нахчыван для детей", "Баку для детей", "Иреван для детей", "Москва для детей", "Мекка для детей", "Карабах - это Азербайджан!" для детей" и другие.

(Автор: Джани Бабаева)