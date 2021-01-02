Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве на 81 году жизни скончался известный актер театра и кино, народный артист России Владимир Коренев. Одной из ярких страниц в творческой биографии стала главная роль в фильме "Человек-амфибия", который снимался в Баку. В декабре 2013 года Владимир Коренев в течении двух дней радовал бакинцев игрой на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в суперкомедии "Завещание целомудренного бабника", встреченный овациями зрителей.

В интервью Trend Life Владимир Коренев, который приехал в Баку с супругой Аллой Константиновной, выразил восхищение бакинским зрителем и отметил переменившийся облик Баку, который стал городом-красавцем.

"У моей супруги очень напряженный график работы, но, несмотря на это, после моих разговоров о Баку, она решила сопровождать меня во время гастролей. Она отменила все свои дела ради того, чтобы вместе со мной посетить самые красивые места вашего города. Мне очень нравится, что в Баку так заботятся об архитектуре города, очень хорошо сохранился Старый город (ред. Ичери шехер). Особу отмечу, что развитие культурных связей между Азербайджаном и Россией, здесь прекрасное отношение к русским, замечательный театр, действуют русские школы.

Памяти Владимира Коренева вновь расскажем читателям об истории фильма "Человек-амфибия", которому в этом году исполнится 60 лет.

"Человек-амфибия" - художественный фильм, поставленный на студии «Ленфильм» в 1961 году режиссёрами Владимиром Чеботарёвым и Геннадием Казанским по одноимённому научно-фантастическому роману Александра Беляева.

Интересные факты о съемках фильма в Баку

Это была одна из первых ролей Анастасии Вертинской, которой к моменту съёмок исполнилось 16 лет. Роль красавицы Гуттиэре в картине "Человек амфибия" , принесла юной актрисе ошеломляющий успех. Буквально на следующий день после премьеры фильм выбился в лидеры проката 1962 года. Его посмотрело более 65 миллионов зрителей! А молодые Анастасия Вертинская и Владимир Коренев стали тогда первыми секс-символами советской страны. Вертинская играла без дублерши - и сама тонула и Коренева чуть не утопила, когда он на цепи прыгал с борта шхуны. В том же 62 году на международном фестивале фантастического кино в Италии "Человек-амфибия" завоевал главный приз.

Как Баку стал латиноамериканским городом

Часть съемок проходила в Баку. Старые кварталы древней части Баку – Ичери Шехер стали далеким латиноамериканским городом, режиссеры вывесили возле Девичьей башни логотип PHILIPS, так Баку превратился в заграницу.

"Человек-амфибия" стал первой советской картиной, в которой использовались подводные съемки. Многие наверняка помнят сцену, когда на красавицу Гуттиэре нападает акула. Но мало кто знает, что роль хищника, а точнее, его плавника сыграл актер - мастер комбинированных съемок Олег Николаев.

"Эта сцена снималась в специальном бассейне недалеко от Баку, - вспоминает Олег Леонидович. - На экране же создавалось впечатление, что актеры находятся в открытой воде. Вся роль заключалась в том, чтобы плыть под водой, держа на вытянутой руке тот самый плавник весом более пяти килограммов. Самым сложным было задержать дыхание под водой. Съемки сцен с моим участием длились недолго, поэтому в воде я находился без акваланга. Как и Анастасия Вертинская. Она горела желанием работать и ради съемок научилась блестяще плавать".

Во время съемок фильма "Человек-амфибия" Ихтиандр Владимир Коренев чуть не погиб: "От съемок в Баку у меня на всю жизнь осталось ощущение радости и молодости. И "диковинные рыбы, которых не встретишь даже в самой волшебной сказке". А ведь был на съемках момент, который мог окончиться для меня трагически. Помните, как злодей Зурита (Михаил Козаков) отправлял Ихтиандра искать жемчуг? Так вот, я прыгал в море с пристегнутой цепью, которая хотя и была тонкой, но все же весила килограммов 30. Обычно ее свободный конец держал в руке матрос, стоявший на палубе, но однажды он выпустил ее из рук. Глубина в месте съемок была около 50 метров, я тогда почувствовал, как цепь неумолимо тянет вниз, а отстегнуть ее было невозможно. Меня спасло то, что в воде находился оператор, который увидев, как в кадре прошел незакрепленный конец цепи и быстро сориентировался. Он утопил камеру, но поймал конец цепи..."

Фонтан, в котором изнывающий от жары человек-амфибия купался и пил воду был специально построен съёмочной группой для фильма.

"Такого фонтана в Баку не было, это были декорации. По завершению съёмок он стоял ещё какое-то время, и местные жители даже приписывали ему легенды. Какие именно легенды я не помню, а фонтана сейчас нет, его убрали. Кто знает, может быть в будущем на этом месте и появится фонтан..."

Каскадеры и дублеры

Помните сцену, когда Ихтиандр прыгает в воображаемом Буэнос-Айресе с одной крыши на другую? Феноменальный прыжок выполнил акробат-китаец из цирка. При приземлении он отбил себе ноги (между крышами было расстояние 6-8 метров). После съемок его увезли с опухшими конечностями, заплатив бешенные по тем временам деньги - 200 рублей (для сравнения - режиссер за картину получал 800). Что не получилось у акробата, удалось у участника съёмок, оператора Мирона Темиряева:

"Я тоже как-то пробовался дублёром, когда снимали сцену погони Ихтиандра. Представьте себе старый город-крепость Баку, узенькие улочки на ширину вытянутых рук. Четырёхметровый прыжок с одной крыши на другую пригласили исполнить артистов цирка. Те приехали, понастроили страховочных сооружений и начали работать. Прыгнули раз-другой - и всё неудачно: долететь до противоположной крыши никак не удавалось, срабатывала амортизация тех самых страховочных приспособлений. Я не выдержал, решил прыгнуть сам. Разбежался, оттолкнулся от подкидной доски и взмыл ласточкой в воздух. Приземлился по всем правилам - с кувырком... Вуаля! Реакция была неописуемая. Они же не знали, что у меня первый разряд по прыжковой акробатике!"

На глубине снимался вовсе не актер Владимир Коренев, сыгравший человека-амфибию, а - чемпион по подводному спорту Анатолий Иванов. Случилось это в Баку во время съемок эпизода побега Ихтиандра из тюрьмы. Коренев тогда сильно заболел после купания в фонтане (помните кадр, после того, как герой раздал беднякам рыбу, отобранную у злобного торговца?), поскольку накануне сильно перегрелся на пляже, и тут человека-амфибию просквозило... Режиссер Владимир Чеботарев присмотрелся повнимательнее к Анатолию Иванову, который ранее только плавал вместо Ихтиандра, и сказал: "А теперь еще и побегать за него придется!" Что же, Анатолий Иванов согласился, только прямо в камеру не смотрел, старался по возможности отворачиваться. Хотя, на самом деле, Иванов был очень похож на Коренева - тот же цвет волос, одинаковый рост и фигура , а глаза так вообще не отличить!

"К слову, похожая история была и с Настей Вертинской, игравшей возлюбленную Ихтиантра - Гутиэрре. Плавала она чуть лучше Коренева, но нырять боялась. Она долго категорически отказывалась прыгать с корабля, где держали в заточении Ихтиандра, и лишь после того, как увидела свою дублершу - довольно пышную даму из Баку, заявила: "Уж лучше я утону, чем позволю ей себя играть!" И - нырнула довольно хорошо. Видимо, разозлилась сильно, что никого получше ей на замену не нашли... Впрочем, обучением Насти больше занимался чемпион страны по плаванию Рэм Стукалов, нежели я," - вспоминает Анатолий Иванов.

Шлягер

В этом фильме дебютировал и композитор Андрей Петров, слова из которой "Нам бы, нам бы всем на дно. Там бы, там бы пить вино" стали шлягером 60-х, вспоминает режиссер фильма Владимир Чеботарев.

"Дело в том, что сначала был другой композитор. Пестуя молодого режиссёра, мне посоветовали большого композитора, преподавателя Гнесинки, руководителя курса, который начал писать мне музыку. Когда он прислал несколько кассет в Баку, где мы тогда находились, и я соединил её с уже готовыми текстами, то понял, что моему фильму конец. В этой музыке не было той романтики, которой я хотел, той стильности и современности. Я понял, что мне нужно с этим композитором расставаться. И тогда я решился, к великому возмущению музыкального отдела студии, расторгнуть с ним договор. Я был знаком с Петровым, он был, как и я, ленинградец. Привёз его в Баку, показал материал. И через десять дней он прислал две кассеты потрясающей музыки к песням и основную музыкальную тему фильма. Я, в некотором роде, дал путёвку в жизнь этому замечательному композитору".

Трагедии за кадром



В фильме "Человек-амфибия" звучит мрачноватая песня: "Уходит рыбак в свой опасный путь, "Прощай", - говорит жене. Может, придется ему отдохнуть, Уснув на песчаном дне". Ее исполнил тогда еще подававший большие надежды молодой азербайджанский певец Эльман Расулзаде. Его судьба трагична. Темным бакинским вечером он и его приятель защитили девушку от уличной шпаны. Эльман вступился за девушку, завязалась драка, в ход пошел нож. Один из участников драки получил ножевое ранение. Толпа разбежалась при первых признаках случившегося, а подоспевшая милиция арестовала склонившегося над раненым певца. Суд отправил его в тюрьму, из которой он вышел с туберкулезом. О возвращении на эстраду не могло быть и речи, Эльман работал на стройках и любой сдельной работе. Семьи он так и не создал, друзей не стало. Под конец жизни прикованному к постели певцу некому было подать стакан воды. И однажды весной исполнитель хита "Человек-амфибия "свел счеты с жизнью - облил себя керосином и поджег одну из трех последних оставшихся у него спичек. По злой иронии судьбы, сгоревшая холостяцкая квартира Расулзаде располагалась в Ичери шехер, где снимали эпизод фильма.



(Автор: Вугар Иманов)