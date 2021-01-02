Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО)

Культура 2 января 2021 15:33 (UTC+04:00)
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве на 81 году жизни скончался известный актер театра и кино, народный артист России Владимир Коренев. Одной из ярких страниц в творческой биографии стала главная роль в фильме "Человек-амфибия", который снимался в Баку. В декабре 2013 года Владимир Коренев в течении двух дней радовал бакинцев игрой на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в суперкомедии "Завещание целомудренного бабника", встреченный овациями зрителей.

В интервью Trend Life Владимир Коренев, который приехал в Баку с супругой Аллой Константиновной, выразил восхищение бакинским зрителем и отметил переменившийся облик Баку, который стал городом-красавцем.

"У моей супруги очень напряженный график работы, но, несмотря на это, после моих разговоров о Баку, она решила сопровождать меня во время гастролей. Она отменила все свои дела ради того, чтобы вместе со мной посетить самые красивые места вашего города. Мне очень нравится, что в Баку так заботятся об архитектуре города, очень хорошо сохранился Старый город (ред. Ичери шехер). Особу отмечу, что развитие культурных связей между Азербайджаном и Россией, здесь прекрасное отношение к русским, замечательный театр, действуют русские школы.

Памяти Владимира Коренева вновь расскажем читателям об истории фильма "Человек-амфибия", которому в этом году исполнится 60 лет.

"Человек-амфибия" - художественный фильм, поставленный на студии «Ленфильм» в 1961 году режиссёрами Владимиром Чеботарёвым и Геннадием Казанским по одноимённому научно-фантастическому роману Александра Беляева.

Интересные факты о съемках фильма в Баку

Это была одна из первых ролей Анастасии Вертинской, которой к моменту съёмок исполнилось 16 лет. Роль красавицы Гуттиэре в картине "Человек амфибия" , принесла юной актрисе ошеломляющий успех. Буквально на следующий день после премьеры фильм выбился в лидеры проката 1962 года. Его посмотрело более 65 миллионов зрителей! А молодые Анастасия Вертинская и Владимир Коренев стали тогда первыми секс-символами советской страны. Вертинская играла без дублерши - и сама тонула и Коренева чуть не утопила, когда он на цепи прыгал с борта шхуны. В том же 62 году на международном фестивале фантастического кино в Италии "Человек-амфибия" завоевал главный приз.

Как Баку стал латиноамериканским городом

Часть съемок проходила в Баку. Старые кварталы древней части Баку – Ичери Шехер стали далеким латиноамериканским городом, режиссеры вывесили возле Девичьей башни логотип PHILIPS, так Баку превратился в заграницу.

"Человек-амфибия" стал первой советской картиной, в которой использовались подводные съемки. Многие наверняка помнят сцену, когда на красавицу Гуттиэре нападает акула. Но мало кто знает, что роль хищника, а точнее, его плавника сыграл актер - мастер комбинированных съемок Олег Николаев.

"Эта сцена снималась в специальном бассейне недалеко от Баку, - вспоминает Олег Леонидович. - На экране же создавалось впечатление, что актеры находятся в открытой воде. Вся роль заключалась в том, чтобы плыть под водой, держа на вытянутой руке тот самый плавник весом более пяти килограммов. Самым сложным было задержать дыхание под водой. Съемки сцен с моим участием длились недолго, поэтому в воде я находился без акваланга. Как и Анастасия Вертинская. Она горела желанием работать и ради съемок научилась блестяще плавать".

Во время съемок фильма "Человек-амфибия" Ихтиандр Владимир Коренев чуть не погиб: "От съемок в Баку у меня на всю жизнь осталось ощущение радости и молодости. И "диковинные рыбы, которых не встретишь даже в самой волшебной сказке". А ведь был на съемках момент, который мог окончиться для меня трагически. Помните, как злодей Зурита (Михаил Козаков) отправлял Ихтиандра искать жемчуг? Так вот, я прыгал в море с пристегнутой цепью, которая хотя и была тонкой, но все же весила килограммов 30. Обычно ее свободный конец держал в руке матрос, стоявший на палубе, но однажды он выпустил ее из рук. Глубина в месте съемок была около 50 метров, я тогда почувствовал, как цепь неумолимо тянет вниз, а отстегнуть ее было невозможно. Меня спасло то, что в воде находился оператор, который увидев, как в кадре прошел незакрепленный конец цепи и быстро сориентировался. Он утопил камеру, но поймал конец цепи..."

Фонтан, в котором изнывающий от жары человек-амфибия купался и пил воду был специально построен съёмочной группой для фильма.

"Такого фонтана в Баку не было, это были декорации. По завершению съёмок он стоял ещё какое-то время, и местные жители даже приписывали ему легенды. Какие именно легенды я не помню, а фонтана сейчас нет, его убрали. Кто знает, может быть в будущем на этом месте и появится фонтан..."

Каскадеры и дублеры

Помните сцену, когда Ихтиандр прыгает в воображаемом Буэнос-Айресе с одной крыши на другую? Феноменальный прыжок выполнил акробат-китаец из цирка. При приземлении он отбил себе ноги (между крышами было расстояние 6-8 метров). После съемок его увезли с опухшими конечностями, заплатив бешенные по тем временам деньги - 200 рублей (для сравнения - режиссер за картину получал 800). Что не получилось у акробата, удалось у участника съёмок, оператора Мирона Темиряева:

"Я тоже как-то пробовался дублёром, когда снимали сцену погони Ихтиандра. Представьте себе старый город-крепость Баку, узенькие улочки на ширину вытянутых рук. Четырёхметровый прыжок с одной крыши на другую пригласили исполнить артистов цирка. Те приехали, понастроили страховочных сооружений и начали работать. Прыгнули раз-другой - и всё неудачно: долететь до противоположной крыши никак не удавалось, срабатывала амортизация тех самых страховочных приспособлений. Я не выдержал, решил прыгнуть сам. Разбежался, оттолкнулся от подкидной доски и взмыл ласточкой в воздух. Приземлился по всем правилам - с кувырком... Вуаля! Реакция была неописуемая. Они же не знали, что у меня первый разряд по прыжковой акробатике!"

На глубине снимался вовсе не актер Владимир Коренев, сыгравший человека-амфибию, а - чемпион по подводному спорту Анатолий Иванов. Случилось это в Баку во время съемок эпизода побега Ихтиандра из тюрьмы. Коренев тогда сильно заболел после купания в фонтане (помните кадр, после того, как герой раздал беднякам рыбу, отобранную у злобного торговца?), поскольку накануне сильно перегрелся на пляже, и тут человека-амфибию просквозило... Режиссер Владимир Чеботарев присмотрелся повнимательнее к Анатолию Иванову, который ранее только плавал вместо Ихтиандра, и сказал: "А теперь еще и побегать за него придется!" Что же, Анатолий Иванов согласился, только прямо в камеру не смотрел, старался по возможности отворачиваться. Хотя, на самом деле, Иванов был очень похож на Коренева - тот же цвет волос, одинаковый рост и фигура , а глаза так вообще не отличить!

"К слову, похожая история была и с Настей Вертинской, игравшей возлюбленную Ихтиантра - Гутиэрре. Плавала она чуть лучше Коренева, но нырять боялась. Она долго категорически отказывалась прыгать с корабля, где держали в заточении Ихтиандра, и лишь после того, как увидела свою дублершу - довольно пышную даму из Баку, заявила: "Уж лучше я утону, чем позволю ей себя играть!" И - нырнула довольно хорошо. Видимо, разозлилась сильно, что никого получше ей на замену не нашли... Впрочем, обучением Насти больше занимался чемпион страны по плаванию Рэм Стукалов, нежели я," - вспоминает Анатолий Иванов.

Шлягер

В этом фильме дебютировал и композитор Андрей Петров, слова из которой "Нам бы, нам бы всем на дно. Там бы, там бы пить вино" стали шлягером 60-х, вспоминает режиссер фильма Владимир Чеботарев.

"Дело в том, что сначала был другой композитор. Пестуя молодого режиссёра, мне посоветовали большого композитора, преподавателя Гнесинки, руководителя курса, который начал писать мне музыку. Когда он прислал несколько кассет в Баку, где мы тогда находились, и я соединил её с уже готовыми текстами, то понял, что моему фильму конец. В этой музыке не было той романтики, которой я хотел, той стильности и современности. Я понял, что мне нужно с этим композитором расставаться. И тогда я решился, к великому возмущению музыкального отдела студии, расторгнуть с ним договор. Я был знаком с Петровым, он был, как и я, ленинградец. Привёз его в Баку, показал материал. И через десять дней он прислал две кассеты потрясающей музыки к песням и основную музыкальную тему фильма. Я, в некотором роде, дал путёвку в жизнь этому замечательному композитору".

Трагедии за кадром

В фильме "Человек-амфибия" звучит мрачноватая песня: "Уходит рыбак в свой опасный путь, "Прощай", - говорит жене. Может, придется ему отдохнуть, Уснув на песчаном дне". Ее исполнил тогда еще подававший большие надежды молодой азербайджанский певец Эльман Расулзаде. Его судьба трагична. Темным бакинским вечером он и его приятель защитили девушку от уличной шпаны. Эльман вступился за девушку, завязалась драка, в ход пошел нож. Один из участников драки получил ножевое ранение. Толпа разбежалась при первых признаках случившегося, а подоспевшая милиция арестовала склонившегося над раненым певца. Суд отправил его в тюрьму, из которой он вышел с туберкулезом. О возвращении на эстраду не могло быть и речи, Эльман работал на стройках и любой сдельной работе. Семьи он так и не создал, друзей не стало. Под конец жизни прикованному к постели певцу некому было подать стакан воды. И однажды весной исполнитель хита "Человек-амфибия "свел счеты с жизнью - облил себя керосином и поджег одну из трех последних оставшихся у него спичек. По злой иронии судьбы, сгоревшая холостяцкая квартира Расулзаде располагалась в Ичери шехер, где снимали эпизод фильма.

(Автор: Вугар Иманов)

Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Image
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Карабах может стать самым высокодоходным регионом Азербайджана - Олег Кузнецов (Интервью)
Карабах может стать самым высокодоходным регионом Азербайджана - Олег Кузнецов (Интервью)
Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта имеет тенденцию к нормализации – Лавров
Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта имеет тенденцию к нормализации – Лавров
Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне станет объектом изучения экспертных сообществ - российский эксперт
Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне станет объектом изучения экспертных сообществ - российский эксперт
Loading Bars
Лента новостей
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО) Культура 15:33
За минувшие сутки в Иране скончался 101 человек Общество 15:11
В Баку горит ресторан (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 15:05
В послевоенный период к активной занятости привлечены до 1800 членов семей шехидов и раненых военнослужащих Общество 14:52
Он любил… - новогодняя история азербайджанской певицы (ФОТО/ВИДЕО) Интересное 14:36
В Шуше будет построен пятизвездочный отельный комплекс "Karabakh Victory" (ФОТО) Социум 14:18
Боевики захватили автобус с пассажирами в Афганистане Другие страны 14:13
В России за сутки выявили 26 301 случай заражения коронавирусом Россия 14:11
Исполнительный директор АСА о приоритетных задачах страхового рынка Азербайджана на 2021 год Финансы 14:07
В ВОЗ заявили, что цифровизация сыграла важную роль в борьбе с пандемией Европа 14:06
Число новых случаев коронавируса в Грузии снижается четвертый день подряд Грузия 14:00
Заразившийся COVID-19 главный редактор Информагентства Trend вышел из комы Общество 13:50
Увеличен железнодорожный транзит на туркмено-иранской границе Транспорт 13:44
ОАО «Азерэнержи» сократило экспорт в январе-ноябре 2020 года Энергетика 13:29
В рамках межправительственной Стипендиальной программы право на зарубежное обучение получили 232 человека Общество 13:18
SOCAR Turkey завершит проект стоимостью $ 600 млн в 2021 году Энергетика 13:06
Еще одному участнику Отечественной войны предоставлено жилье - минтруда Азербайджана (ФОТО) Общество 13:05
SOCAR Turkey предложит новые продукты в зависимости от рыночного спроса Энергетика 12:49
Самый масштабный клип Jony с применением новых технологий Интересное 12:46
"Горячая" линия Минздрава Азербайджана временно не работает Общество 12:42
В Азербайджане с карантинных постов возвращены 1 050 транспортных средств Общество 12:32
Завтра в Баку ожидается мелкий моросящий дождь Общество 12:28
AzerGold вошло в число лидеров в государственном секторе по экспорту из Азербайджана Бизнес 12:20
НПЗ STAR превысил прогнозные объемы переработки нефти в 2020 году Энергетика 12:18
Статус нефтегазовых проектов Казахстана на декабрь 2020 года Энергетика 12:16
Распространены видеокадры из села Еникенд Зангиланского района (ВИДЕО) Общество 11:52
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования семье Робера Оссейна Политика 11:51
Как выглядели бы герои азербайджанских фильмов в период пандемии коронавируса (ФОТО) Культура 11:51
В Грузии вырос экспорт фундука Бизнес 11:35
Сложившаяся ситуация в Армении - горькое последствие ее захватнической политики - депутат Политика 11:35
Президент Казахстана подписал поправки в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления экономического роста Казахстан 11:30
Большая доля ненефтяного экспорта Азербайджана пришлась на фрукты и овощи Бизнес 11:22
Казахстанская компания по транспортировке нефти привлечет услуги ремонта оборудования Тендеры 11:05
Казахстанское угледобывающее предприятие закупит запчасти Тендеры 10:55
Казахстанская строительно-монтажная компания закупит стальные трубы Тендеры 10:47
АН Азербайджана о сферах, которые можно развивать в Карабахе Экономика 10:25
Казахстанская компания по управлению электросетями закупит стройматериалы ИКТ 10:18
Дочерняя компания АО «НК «КазМунайГаз» закупит аккумуляторы Тендеры 10:14
Госбюджет 2021 года восстановит экономический рост Азербайджана Финансы 10:12
Четыре ливанских авиалайнера повреждены в результате оружейных салютов на Новый год Арабские страны 10:00
Еще три префектуры Японии намерены призвать правительство ввести режим ЧС Другие страны 09:57
Во Вьетнаме выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса Другие страны 09:53
Большое интервью председателя правления “PASHA Life” Экономика 09:23
Увеличилась сумма экспорта из Азербайджана фруктов и овощей Бизнес 09:17
Сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана осталось положительным Бизнес 09:16
Теймур Раджабов вышел в финал шахматного турнира Airthings Masters Общество 09:08
Улицы Баку в очередной раз были продезинфицированы (ФОТО) Общество 09:04
В Японии вспышку птичьего гриппа зафиксировали уже в 14 префектурах Другие страны 08:53
Грузинская E-Space намерена предложить региональную программу по зарядным устройствам с 2021 года Энергетика 08:24
SOFAZ не планирует дополнительные изменения в валютном портфеле в ближайшем будущем Энергетика 08:19
Власти Токио намерены призвать правительство Японии ввести режим ЧС Другие страны 08:07
Иран сократил экспорт природного газа в Ирак Иран 07:43
В Узбекистане китайскую вакцину получили свыше тысячи добровольцев, никаких осложнений не зафиксировано - посольство КНР Узбекистан 07:18
Трамп раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса в США США 06:53
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,1 Россия 06:14
В Ливане режим гражданской мобилизации в связи с коронавирусом продлили до 31 марта Арабские страны 05:12
Пользователи WhatsApp установили рекорд по наибольшему количеству вызовов за один день В мире 04:05
В Нью-Йорке найдена мертвой работавшая в ООН дипломат США 03:04
"Манчестер Юнайтед" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до десяти матчей Спорт 02:07
Береговая охрана Туниса спасла в открытом море более 20 нелегальных мигрантов В мире 01:43
Пять человек погибли в Йемене в результате атаки хуситов Арабские страны 01:09
Трамп объявил о митинге своих сторонников США 00:45
Во Франции оштрафовали 6,6 тыс. человек за нарушение комендантского часа в Новый год Европа 00:21
В индустриальной зоне Алматы в Казахстане запущены в 2020 году три проекта Бизнес 00:01
Гендиректор МАГАТЭ уведомил о плане Ирана начать обогащение урана до 20% В мире 1 января 23:34
Самолет столкнулся с воздушным шаром во время посадки в Боготе Другие страны 1 января 23:06
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 20 млн США 1 января 22:38
Майк Тайсон заявил о готовности драться в 2021-м Спорт 1 января 22:17
Число инфицированных коронавирусом в Великобритании превысило 2,5 млн Европа 1 января 22:01
В Азербайджане есть потребность в регистрации рыбохозяйственных предприятий - ассоциация Бизнес 1 января 21:35
В Азербайджане растет объем депозитов в нацвалюте Финансы 1 января 21:33
В Турции 15 человек заразились "британским" штаммом коронавируса Турция 1 января 21:28
Иран экспортировал бензина на сумму около $1,4 млрд за первые семь месяцев 2020 года Энергетика 1 января 21:00
Рыболовный флот Грузии пополнился десятью новыми судами Экономика 1 января 20:54
Пенсия по возрасту повысилась в Казахстане Финансы 1 января 20:51
Олимпийские объекты в Пекине готовы к проведению соревнований Спорт 1 января 20:36
США ввели санкции против банка Кубы BFI, который якобы контролируется ВС страны Финансы 1 января 20:17
Премьер-министр Болгарии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 1 января 20:00
В Индии одобрили вакцину Оксфорда и AstraZeneca против коронавируса Другие страны 1 января 19:58
Более 85% страховых выплат в Азербайджане приходятся на пять компаний Финансы 1 января 19:37
На Кубе началась реформа финансовой системы Финансы 1 января 19:28
Пенс просит суд США отклонить иск, требующий от него пересмотреть итоги выборов США 1 января 19:11
Ашхабадский итоговый документ распространен в качестве документов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН Туркменистан 1 января 18:52
Гражданин, подорвавшийся на мине в Физулинском районе, скончался в больнице - Генеральная прокуратура Происшествия 1 января 18:45
Видеокадры из села Малаткешин Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 1 января 18:41
BioNTech к концу января определится с возможностями дополнительного производства вакцины Европа 1 января 18:41
В Азербайджане выявлен еще 341 случай заражения коронавирусом, 4 472 человек вылечились Общество 1 января 18:19
Во Вьетнаме выявлены девять новых завозных случаев заражения коронавирусом Другие страны 1 января 18:19
В освобождённой Шуше снят первый клип с участием Алима Гасымова, Нураддина Мехтиханлы и Чингиза Мустафаева (ВИДЕО) Культура 1 января 18:02
В Лейпциге сгорели семь джипов Бундесвера в новогоднюю ночь Европа 1 января 18:01
Франция ужесточит ограничения Европа 1 января 17:44
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 114 человек Общество 1 января 17:31
Азербайджан увеличил импорт судов и плавучих конструкций Бизнес 1 января 17:30
Проект Южного газового коридора важен для укрепления энергетической независимости Грузии - Турнава Энергетика 1 января 17:29
Всеобщее декларирование доходов и имущества вводится в Казахстане Финансы 1 января 17:27
ANAMA и МВД Азербайджана обратилось к населению Общество 1 января 17:10
Видеокадры из села Ходжахан Губадлинского района (ВИДЕО) Политика 1 января 16:55
Первый чай в свободной Шуше (ФОТО) Общество 1 января 16:27
Новогоднюю ночь азербайджанцы встретили на Аллее шехидов, в небо запущены фонарики в память о шехидах Карабахской войны, прозвучал гимн (ВИДЕО) Социум 1 января 16:17
В Шуше восстановлено радио-телевещание (ФОТО) Общество 1 января 16:09
Все новости