Последние часы своей жизни Наиля Мирмамедли посвятила творчеству. Ничто не предвещало беды...

БАКУ /Trend Life/ - Союз композиторов Азербайджана с глубоким прискорбием извещает о кончине известного азербайджанского композитора, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Наили Агабала гызы Мирмамедли. Творческое дарование этого талантливого музыканта нашло выражение в различных сферах деятельности, чему способствовало профессиональное становление, отмеченное в свое время учебой в Государственном педагогическом университете им. Н.Туси, в Бакинской музыкальной академии им.Уз. Гаджибейли (1994-1997).

Педагог в средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля, хормейстер и руководитель ансамбля "Bənövşə", организатор и руководитель ряда творческих проектов – заслуженным итогом успешной деятельности стало назначение (в 2020 году) Наили Мирмамедли на должность директора Центра культуры и творчества при Бакинском государственном университете. Не прекращалась и ее композиторская деятельность. Как отмечается в последнем издании Справочника Союза композиторов Азербайджана (издан в 2019 году), за период с 2013 по 2019 годы Наилей ханым были созданы произведения в различных жанрах, и, прежде всего, множество популярных песен, а также:

- музыка к сериалам «Sonuncu fəsil”, «Ləkə» (2013, 2014);

- музыка к фильмам «Gecə Qonağı», «Qayıdış» (2015, 2016);

- произведения для хора и симфонического оркестра, в том числе «Xocalı», «Şuşa», «Bu gözəl Vətən bizimdir» (2018) и др.

- «Ulu Öndər» - для хора и фортепиано (2018);

- обработки народных песен.

Как музыковед Наиля Мирмамедли выступала на страницах печати, участвовала в конференциях, проводимых в СК Азербайджана. В результате полученного профессионального образования, природного дарования, целеустремленности творчество Наили Мирмамедли за сравнительно короткое время обрело широкую популярность. Творческая активность Наили Мирмамедли вызывала глубокое уважение. Судьба распорядилась так, что и последние часы своей жизни она посвятила творчеству. Ничто не предвещало беды. Но жизненные невзгоды (потеря сына, супруга), переживания за родное Отечество, события войны и гибель защитников страны оставили глубокий след в ранимой душе этой личности-патриота. Наиля Агабала гызы Мирмамедли ушла неожиданно – 4 января 2021 года, не дожив до своего 60-летнего юбилея всего несколько месяцев. Ушла, оставив о себе добрую, светлую память и творчество, пронизанное любовью к своей стране, верой в величие своего народа.

Allah rəhmət eləsin!

Союз композиторов Азербайджана