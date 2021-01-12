В Болгарии состоялась премьера оперетты, действия которой происходят в Шуше (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках сотрудничества Международного фонда тюркской культуры и наследия, министерства культуры Азербайджана и посольства нашей страны в Болгарии, в болгарском городе Кирджали состоялась премьера музыкальной комедии Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", сообщили Trend Life в пресс-службе Фонда.

Четырехактный спектакль "Аршин мал алан" выдающегося композитора Азербайджана и всего Тюркского мира Узеира Гаджибейли, поставленный в знаменитом Музыкальном театре "Кадрие Латифова" в Кирджали был приурочен к 135-летию со дня рождения композитора. Постановка спектакля также совпадает с 60-летием театра Кирджали.

Постановщик спектакля - главный режиссер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Хафиз Гулиев, художник - Томиана Томова Начева, хореограф - Гинка Кирчева.

Роли исполнили: актриса Измирского Государственного театра Масура Таир (Гюльчохра), а также болгарские и турецкие артисты Ягуб Ягуб (Аскер), Динко Ковачев (Султанбек), Нурсан Абдуррахман (Джахан хала), Орхан Таир (Сулейман), Карима Исмаил (Асья), Айсун Ахмад (Телли), Мустафа Исмаил (Вели).

"Аршин мал алан" - последняя и самая популярная оперетта азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. Она была написана в 1913 году. Премьера "Аршин мал алан" состоялась 25 октября 1913 года в Театре Гаджи Зейналабдина Тагиева в Баку. Действие оперетты происходит в Шуше - городе, где вырос композитор.

Следует отметить, что Международный фонд тюркской культуры и наследия осуществляет деятельность в направлении сохранения, изучения и популяризации истории, культуры Тюркского мира, широко участвует в праздновании юбилеев выдающихся личностей, композиторов, поэтов и писателей тюркоязычных народов, в пропаганде их наследия на международной арене. За прошедшие годы между Болгарией и Фондом был реализован ряд проектов, в том числе в марте 2019 года при совместной организации Международного фонда тюркской культуры и наследия и посольства Азербайджана в Болгарии, в Софии и Кирджали прошли торжества, посвященные празднику Новруз.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)