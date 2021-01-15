Возвращение Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой памятников Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля в Шушу является историческим событием - Омар Эльдаров

БАКУ /Trend Life/ - Возвращение Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой памятников выдающихся деятелей искусства Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля в Шушу является историческим событием в культурной жизни истории, символизирует возрождение национальных ценностей на этой дорогой для каждого азербайджанца земле, сказал сегодня Trend Life выдающийся скульптор-монументалист, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, лауреат Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалер орденов "Гейдар Алиев", "Истиглал", "Шараф", действительный член Академии наук Азербайджана и Российской академии художеств, народный художник Омар Эльдаров.

"Освобождение города Шуша после 28-летней армянской оккупации, возрождение в нём жизни и объявление его культурной столицей Азербайджана свидетельствуют о предстоящих очень важных событиях, которые увидит азербайджанский народ. Это даст возможность мастерам и молодым талантам создавать новые произведения искусства, продолжать наши традиции и беречь национальное наследие, еще больше развивать нашу культуру и пропагандировать ее во всем мире", - сказал Омар Эльдаров.

Напомним, что исторические памятники, расстрелянные армянскими военными, вернулись в Шушу из Баку, где находились в саду Азербайджанского национального музея искусств.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)