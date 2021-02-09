Ильдар Абдразаков выбрал Магеррама Гусейнова среди лучших

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский оперный исполнитель, лауреат международных конкурсов, солист Академии Ла Скала Магеррам Гусейнов в числе других оперных певцов выступил в гала-концерте на сцене Большого зала Московской консерватории, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Выступление прошло в рамках IV Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова. Для выступления на одной сцене с известными вокалистами были выбраны лучшие участники мастер-классов, прошедших с 1 по 7 февраля в рамках фестиваля.

За период проведения мастер-классов было прослушано 78 молодых оперных исполнителей, 14 из которых приглашены к участию в концерте, среди них и Магеррам Гусейнов.

Магеррам Гусейнов (бас-баритон) - лауреат Международного юношеского фестиваля-конкурса "Созвездие моря – солнце, молодость, красота" (Одесса, 2008; I премия), Международного конкурса вокалистов им. Муслима Магомаева (Красногорск, Московская область, 2016; II премия).

Магеррам Гусейнов родился в 1995 году в Баку. Окончил музыкальную школу им. Л. и М. Ростроповичей в Баку (класс Светланы Мирзоевой). В 2009–2013 годах участвовал в Международном фестивале Мстислава Ростроповича, Международном музыкальном фестивале Узеира Гаджибейли, Габалинском международном музыкальном фестивале (Азербайджан). В 2011 году имя Магеррама Гусейнова было занесено в "Золотую книгу молодых талантов Азербайджана".

С 2013 года он продолжил учебу в Оперной академии Озимо (Италия). Дебютировал в театре Ла Нуова Фениче (Озимо) – в роли Моралеса ("Кармен"). В 2017–2019 годах стажировался в Академии театра Ла Скала.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)