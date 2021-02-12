Предмет гордости и феномен культуры – уникальные азербайджанские ковры покажут в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском этнографическом музее (РЭМ) в Санкт-Петербурге идёт монтаж новой выставки "Вплетая нить судьбы в ковёр… Декоративно-прикладное искусство Азербайджана в собрании Российского этнографического музея", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт учреждения.

Российский музей подготовил её совместно с Азербайджанским национальным музеем ковра.

На выставке перед посетителями предстанут во всей красе более 100 уникальных предметов.

"Первое, на что нужно обратить внимание, это более 40 ковров и ковровых изделий – предмет национальной гордости и феномен культуры азербайджанцев. Азербайджанские ковры изготавливают из чистой шерсти, иногда с добавлением хлопка. Они отличаются высокой плотностью и использованием природных красителей. Большинство ковров датируется 19 – первым десятилетием 20 века, но на выставке будет представлен уникальный ворсовый ковер "Сураханы" 18 века!" - говорится в сообщении на сайте.

Отмечено, что из ковровой ткани на Южном Кавказе также делали мешки, мягкие сундуки и переметные сумы. Впервые эти важные в хозяйстве вещи из собрания музея будут показаны на готовящейся выставке: "Среди представленных на выставке предметов посетители найдут также образцы вышивки, набивки, чеканки по меди и женской одежды Азербайджана. Все предметы украшает наполненная загадочными символами орнаментика".

Выставка откроется для посетителей 19 февраля.

(Автор: Джани Бабаева)