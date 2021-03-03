Александр Хакимов: Я кажусь себе таким вот Солнечным Странником - и парусом служит мне душа

Культура 3 марта 2021 14:39 (UTC+04:00)
Александр Хакимов: Я кажусь себе таким вот Солнечным Странником - и парусом служит мне душа

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня во Всемирный день писателя, который был объявлен 100 лет назад ПЕН-клубом, представляем читателям Trend Life мысли Александра Хакимова. Почему выбрали его в этот день? Бесспорно, в Азербайджане много писателей, создающих произведения в различных жанрах, но Алескандр Хакимов является единственным, кто пишет исключительно в жанре фантастики на протяжении 35 лет, что большая редкость в наши дни.

Александр Хакимов по образованию – биолог, сотрудник Института генетических ресурсов Национальной академии наук Азербайджана. Но более известен именно как писатель-фантаст (ученик Бориса Стругацкого), публицист, журналист, эссеист, сценарист, автор более пятнадцати книг. Член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана, Совета по приключенческой и научно-фантастической литературе при Союзе писателей России.

"Начав когда-то работать в разных жанрах, я постепенно скатился к своеобразной эклектике в письме - захотелось вдруг стереть некоторые грани между жанрами. И оттого последние мои вещи - "Титанец", "Человек на картинках", "Travellers-Notebook в переплете из человеческой кожи", "Звездная Ящерка", "Зевающая чайка" - это своеобразная смесь из прозы, стихов, публицистики, эссеистики, научно-популярных произведений и мемуаров. И обязательно должна присутствовать фантастика! Фантастику из меня не изъять. Но, как показало время, такая смесь весьма приветствуется читателями. Наверное, потому, что они видят во всем этом не какую-то дикую мешанину, а попытки автора разобраться в себе, людях, окружающем мире, прошлом, настоящем и будущем... И еще - искренность. Не будь искренности - никто бы всего этого и не читал... Я поздравляю всех коллег со Всемирным днем писателей и желаю успеха!", - отметил Александр Хакимов.

Ниже представлен отрывок из произведения "Travellers-Notebook в переплете из человеческой кожи", который можно считать своеобразной биографией и автопортретом писателя.

"В далеком 1969 году я - девятилетний пацан прочитал в журнале "Вокруг света" фантастический рассказ американца Артура Порджеса "Ценный товар". Он крепко врезался в мою память. Я бы включил его в десятку лучших фантастических рассказов всех времен и народов. Впрочем, не буду углубляться в подробности, а расскажу об одном из «героев» новеллы – удивительном космическом существе под названием "Солнечный Странник".

Порджес придумал живой организм, способный существовать и расти в безвоздушном, пронизанном смертельной радиацией пространстве с температурой, равной абсолютному нулю. Солнечный Странник состоит из желеобразного тельца, от которого отходит парус. Под давлением солнечного света Солнечный Странник путешествует по всему космосу, питаясь космической пылью, подобно тому, как киты питаются планктоном. Солнечный Странник обладает способностью сворачивать или перекашивать этот парус и таким образом управлять собственным полетом в космосе.

Парус состоит из вещества, не встречающегося больше нигде во всей Галактике. Тонкий и легкий, как самая изящная паутинка, он прочнее всех известных синтетических материалов. Солнечному Страннику требовалась по крайней мере тысяча лет, чтобы вырастить парус, молекула за молекулой, под лучами самых разнообразных звезд, в абсолютной пустоте космического пространства…
К чему я это?

…Иногда я кажусь себе таким вот Солнечным Странником - и парусом служит мне душа, которую я развернул когда-то во всю ширь и лечу так по жизни… Хорошо лететь по жизни с развернутой до отказа душой! Знаете, сколько всего хорошего встречает на пути мой парус?! Сколько хороших слов, сколько хороших людей, сколько интересных судеб! Сколько новых впечатлений! Тут ведь чистая математика: чем больше, скажем так, сеть, тем богаче, так сказать улов… И на моем «парусе» оседает алмазная, платиновая, золотая, серебряная пыль…

Но, вместе с тем, должен заметить…
Все на свете имеет свою оборотную сторону...

И моя душа-развернутый парус во многих местах покрыта гематомами, следами от ожогов, шрамами, плохо зажившими рубцами, кое-где и просто дыры виднеются, незалатанные…
Это – следы встреч с отвратительными людьми и недобрыми обстоятельствами. А также следы впечатлений и переживаний, которых не пожелаешь и самому лютому врагу…

Ну так в чем проблема, скажут мне. Уменьшить площадь паруса – и все дела. И будет меньше шрамов, рубцов и дырок. В маленькую мишень труднее попасть. Логика. Чистая математика!

Да не хочется как-то, отвечу я. Конечно, если сильно постараться, можно скомкать свою широкую душу в подобие сжатого кулака и лететь по жизни так… И тогда, разумеется, будет меньше ран и прочих повреждений, нежелательных столкновений…

Но ведь и радостей тогда будет меньше!.. Много ли хорошего захватишь скукоженным парусом?!
Чистая математика. Душа – а чистая математика. Впрочем, математика, как сказал великий Ломоносов – «царица наук», и алгеброй можно проверить что угодно. В том числе, наверное, и душу.

Так что выбирай, говорю я себе. Либо раскидывай свой парус до наивозможнейших пределов и принимай на него максимум хорошего, но тогда немало нахлебаешься и дерьма, - либо съеживай его до наивозможнейших пределов; тогда получишь минимум плохого… но и хорошего получишь тоже минимум. Одно, знаете ли, неразрывно связано с другим. И то, и другое неизбежно.
Выбирай сам площадь своего паруса… ".

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

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