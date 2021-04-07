Праздник музыки – в Москве состоится финал Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева

БАКУ /Trend Life/ - Финал VI Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева пройдёт 24 апреля на сцене Crocus City Hall – зала в Москве, который носит имя легендарного исполнителя, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.

«Зрителей ждёт настоящий праздник музыки, где прозвучат популярные классические произведения и эстрадные песни из репертуара неподражаемого Артиста», – говорится в сообщении.

Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева – это конкурс вокалистов, исполняющих как классический, так и эстрадный репертуар. Для участия в конкурсе допускаются профессиональные певцы и певицы в возрасте от 20 до 35 лет, имеющие специальное вокальное образование, а также студенты вокальных отделений музыкальных вузов и колледжей.

В состав жюри конкурса приглашаются ведущие оперные солисты, звезды популярной музыки, дирижёры, режиссёры музыкальных театров, представители международных продюсерских компаний. Председатель Международного жюри – народная артистка СССР Тамара Синявская.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)