Азербайджанцы номинированы на престижную в России музыкальную премию

БАКУ /Trend Life/ - Популярные в России исполнители азербайджанского происхождения – народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), а также Jony (Джахид Гусейнли), дуэт HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) и дуэт Rauf & Faik (Рауф и Фаик Мирзоевы) номинированы на музыкальную премию телеканала RU.TV 2021, сообщает Trend Life.

Композиция "МММ" народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова представлена в номинации "Лучшая песня", а песня Jony "Комета" - в номинации "Лучший старт". В категории "Лучший хип-хоп проект" награду может получить дуэт HammAli & Navai, а дуэт Rauf & Faik поборется за награду в номинации "Звезда танцпола" с песней "Если тебе будет грустно", исполненную вместе с Niletto.

Церемония вручения музыкальной премии российского телеканала RU.TV состоится 22 мая 2021 года.

Премия была учреждена в 2011 году, мероприятие ежегодно поражает зрителей неожиданными креативными номинациями, смелыми и откровенными номерами, эпатажным шоу.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)