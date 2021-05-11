Юсиф Эйвазов и Кирилл Туриченко готовят фееричное шоу: "Лама" и "Носорог" споют вместе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Участники второго сезона популярного шоу "Маска" – народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов (маска "Ламы") и солист российской поп-группы "Иванушки International", музыкант, певец и актёр Кирилл Туриченко (маска "Носорога") – готовят совместный шоу-концерт, сообщает Trend Life.

На своей странице в Instagram Юсиф Эйвазов поделился видеообращением к поклонникам, в котором раскрыл некоторые подробности предстоящего концерта.

Кирилл Туриченко сейчас находится в столице Азербайджана, и, как отметил Эйвазов, артисты хотели именно из Баку поделиться с поклонниками радостной новостью.

"Осталось послевкусие от шоу "Маска". Поэтому мы после долгих обсуждений и переговоров решили продолжить историю музыки, которая звучала на шоу. И уже этой осенью в Москве состоится первый совместный концерт "Ламы" и "Носорога". Мы уже приступили к работе над дуэтами, которые будут скоро записаны", – подчеркнул народный артист Азербайджана, отметив, что в ходе концерта также прозвучат авторские песни гениальных композиторов.

"Все это будет осенью, к сожалению, быстрее это невозможно сделать. Мы приступили к записи совместных песен. Это очень замечательная новость, я рад, что все ее ждали. Совсем скоро будет фееричное супер-шоу, наш совместный концерт", – добавил Туриченко.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)