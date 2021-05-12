Фестиваль "Харыбюльбюль" имеет огромное культурное, политическое и духовное значение - Нигяр Нариманбекова

БАКУ /Trend Life/ - С чувством великой гордости и радости хочу сказать, что фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева, имеет огромное культурное, политическое и духовное значение.

Об этом сказала Trend Life участница организованного Фондом Гейдара Алиева Международного фестиваля искусств в рамках музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", известная азербайджанская художница Нигяр Нариманбекова.

"Фестиваль "Харыбюльбюль" имеет значение не только для Азербайджана, но и для всех стран-друзей нашей Республики, которые вместе с нами переживали все эти долгие годы незаконной оккупации врагом священных земель Азербайджана, и которые вместе с нами радовались освобождению, возвращению в родную гавань великого Карабаха. Фестиваль "Харыбюльбюль" – это первый фестиваль, организованный в освобожденном после долгой оккупации городе Шуша. Он первый и поэтому легендарный! Данный фестиваль станет путеводной звездой для всех будущих фестивалей, которые будут проходить в свободном от оккупации Карабахе", - отметила она.

Нигяр Нариманбекова подчеркнула, что для нее огромная гордость и честь представлять свое творчество на Международном фестивале искусств в рамках музыкального фестиваля "Харыбюльбюль".

"Выражаю глубокую признательность Фонду Гейдара Алиева за организацию фестиваля искусств, в котором приняли участие 32 художника из 13 стран мира. В его рамках художники расписали специально подготовленные к фестивалю макеты цветка харыбюльбюль. Я расписала макет цветка в ярких, сочных, колоритных красках, которые сочетают все цвета нашего любимого Азербайджана. В своей работе я изобразила прекрасную девушку, шушинскую красавицу, которая держит в руках голубя – птицу надежды, счастья, любви, а также добрых ангелов, которые славят и поют оду любви городу Шуша, и всем городам, освобожденным от вражеской оккупации. В верхней части работы я изобразила Агдамскую мечеть, которая является единственным уцелевшим зданием в Агдаме. На оборотной стороне макета харыбюльбюль изображена молодая просвещенная девушка в национальном костюме с книгой. Она читает летопись, историю нашей страны. Очень символично, что макет я расписывала именно на площади перед мечетью в Агдаме, городе, который оккупанты превратили в руины. Счастлива, что моя работа ныне украшает город Шуша - культурную столицу Азербайджана, нашу жемчужину", - сказала Нигяр Нариманбекова.

Род Нариманбековых происходит из города Шуша, поэтому художница со слезами радости говорит о значении проведения фестиваля.

"Ощущаю в сердце огромную благодарность в связи с тем, что мне была предоставлена честь расписать макет цветка харыбюльбюль, который сегодня украшает наш священный город Шуша. Мое сердце, как и сердца всех азербайджанцев, обливалось кровью из-за того, что Шуша 28 лет находилась в руках врага. И сегодня благодаря доблестной азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева наши земли освобождены от оккупации, и мы вернулись в Шушу.

Выражаю глубокую признательность Фонду Гейдара Алиева за огромную работу, проведенную для воплощения такой мечты, как проведение фестиваля "Харыбюльбюль". Да здравствует Азербайджан! Карабах – это Азербайджан!" - сказала Нигяр Нариманбекова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)