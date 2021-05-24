В Баку прошла церемония награждения победителей конкурса особого жанра эстрадного искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошла церемония награждения победителей четвертого Конкурса художественного чтения, организованного кафедрой сценической речи факультета театрального искусства Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Конкурс под лозунгом #evdeqalşeirsöylə (оставайся дома- прочитай стихотворение) проходил в онлайн формате. Победителям были вручены дипломы и подарки.

Художественное чтение - публичное исполнение произведений литературы (стихов, прозы, а также публицистики), драматических отрывков; особый жанр эстрадного искусства. Устным творчеством поэтов-импровизаторов славилась античная Греция. Искусство декламации культивировалось в Древнем Риме. А в эпоху Французской революции 1848 актриса Рашель прославилась исполнением "Марсельезы". В Азербайджане своим художественным чтением всегда славились поэты и ашуги.

Выступившие ректор вуза Джейран Махмудова и преподаватели отметили, что умение качественно подать печатный текст выразительным художественным чтением всегда отличало людей талантливых, культурных и творческих. Несмотря на то, что чтец, передавая написанное, ничего не добавляет от себя, и может допустить по отношению к задумке автора только голосовые импровизации, от того, как он отнесется к своей задаче, зависит очень многое, и прежде всего то, как автор будет понят слушателем.

Ясная и правильная передача мыслей автора – первая задача художественного чтения. Логическая выразительность обеспечивает четкую передачу фактов, сообщаемых словами текста и их взаимосвязь. Она всегда включает в себя отношение автора к изображаемым им явлениям жизни, его оценку явлений, эмоциональное их осмысление.

Воплотить произведение в слове – значит вызвать в воображении слушателей изображенную автором жизнь во всей ее полноте и многообразии, раскрыть и передать особенности произведения. Конечно, каждый чтец по-своему трактует образы героев, мысли и намерения автора, определяет смысл представленных явлений и ту идею, которая в них раскрывается. Разнообразие трактовки обусловлено личными индивидуальными особенностями каждого исполнителя: его жизненным опытом, пониманием данного автора, теми оттенками чувств, переживаний, которые вызывают у него изображенные в произведении люди и события.

Кстати, пластика является неотъемлемой частью художественного вещания, дополнительно выражающая отношение чтеца к сюжетным поворотам, поведению и образам героев. Когда умело сочетая жесты, мимику и движения, исполнитель создает на сцене иллюзию развернутого пространства, делает представление масштабным, разноплановым.

(Автор: Вугар Иманов)