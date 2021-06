Женщина в политике: в Баку состоялся показ фильма "Милада" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку, в Landmark, в рамках международного проекта современного искусства "Peace be upon you – Salam Aleykum" состоялся показ фильма "Milada" ("Милада"), сообщает Trend Life.

Показ фильма организован посольствами Латвии и Чехии в Азербайджане.

Кинолента рассказывает историю Милады Гораковой – чешского демократического политика до Второй мировой войны, арестованной и осуждённой сначала нацистами, а позже – послевоенным правительством коммунистов за отказ прекратить оппозиционную деятельность и покинуть страну.

Режиссер и автор сценария биографической драмы – Дэвид Мрнка. В фильме образ Милады Гораковой воплотила израильская актриса Айелет Зурер.

Показ фильма был с большим интересом встречен зрительской аудиторией.

Отметим, что в проекте "Peace be upon you – Salam Aleykum" в художественной форме рассматриваются темы сохранения мира и миротворческой деятельности. Он организован посольством Латвии в Азербайджане в сотрудничестве с дипломатическими миссиями Афганистана, Чехии, Грузии, Венгрии, Турции, Украины, США и представительством ООН в Азербайджане, а также посольством Норвегии в Анкаре, при участии ведущих организаций и учреждений в сфере культуры Азербайджана.

(Автор, фото: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)