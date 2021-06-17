Кругосветное путешествие и юбилей в лифте с Эльбеем Рзагулиевым…"Совсем забыл, как быстро летит время" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Когда Эльбею Рзагулиеву исполнилось 80 лет, ему позвонил заслуженный деятель искусств, киновед Айдын Кязымзаде:

– Эльбей, поздравляю тебя с 80-летием!

– Уже 80?! Совсем забыл, как быстро летит время…

Более того, когда в одной из газет вышла статья о мастере кисти под названием "Мой друг Эльбей", кто-то из соседей прочитал эту статью, вырезал ее из газеты и …повесил в лифте, подписав: "Эльбей и мой друг". Через день на газетной вырезке уже не было места, чтобы написать свои слова – всё было исписано добрыми словами. Это было в 1986 году, а через год Мастера не стало…

Остроумный, веселый и общительный, настоящий друг и отзывчивый человек, всегда был душой любой компании, мог поднять настроение, любил общаться, вести дискуссии, а главное, сам никогда не унывал и не позволял остальным – так говорили о нем его друзья и коллеги...

Сегодня исполнилось 95 лет со дня рождения видного представителя национальной художественной школы, кавалера ордена "Шохрат", лауреата Госпремии, народного художника Эльбея Рзагулиева (17.06.1926 – 15.09.2007), сообщает Trend Life.

Любовь к рисованию проявилась под влиянием соседа, прославленного Азима Азимзаде.

Эльбей Рзагулиев вспоминал: "Мы жили на Сураханской улице (ныне Диляра Алиева), а напротив – известный художник, в то время карикатурист журнала "Молла Насреддин" Азим Азимзаде. Ему тогда было под 60, и все его называли дядя Азим. Его двери всегда были открыты, и мы, мальчишки, смотря на его работы, мечтали стать художниками, часами могли наблюдать, как он создавал свои произведения. Он ни разу не сказал, мол, мешаете, уходите отсюда… Склонив голову, тяжела дыша, рисовал свои контуры, потом закрашивал, вносил коррективы, и в результате получались потрясающие произведения. А когда просили, давал нам карандаши и бумагу, чтобы мы могли рисовать дома. Тогда он был директором художественного училища и говорил нам, что если будем хорошо учиться, возьмет к себе в школу. К сожалению, когда я поступил, директором был уже другой человек, но дядя Азим навсегда остался в моей памяти как мастер и личность".

Эльбей Рзагулиев – выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде, Всесоюзного государственного института кинематографии (сейчас Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова).

Известный актер, народный артист СССР Вячеслав Тихонов во время учебы во ВГИКе не только дружил с Эльбеем, но и жил с ним в одном общежитии. В своих воспоминаниях рассказывал, что Эльбей пользовался большим уважением среди студентов и учителей, был настоящим заводилой в общежитии, вечно что-то придумывал и организовывал вечера в те трудные послевоенные годы. "Он был сердцем общежития ВГИКа", – говорил Тихонов.

Талант Эльбея Рзагулиева особо раскрылся в кинематографе. С 1953-го он работал на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, был художником-постановщиком около двадцати фильмов, таких как "Встреча", "Любимая песня" (Бахтияр), "Двое из одного квартала", "Аршин мал алан", "Мачеха", "Телефонистка", "Севиль", "Последняя ночь детства", "День прошёл", "Возвращение скрипки", " В Баку дуют ветры", "Удар в спину", "Газельхан" и т.д. Был членом Союза художников СССР, в 80-90-х годах – секретарем Союза художников Азербайджана.

Наряду с работой в кино, он создал множество живописных и графических работ. Однажды он сказал: "Я очень люблю подолгу стоять перед своими работами и предаваться мечтам. Стараюсь услышать голоса героев произведений, вместе с ними радоваться и переживать, проживать этот эмоциональный момент, запечатленный на картине. И если это удается, значит добился желаемого, если нет – начинаю работу заново"

Именно поэтому работы мастера отличаются какой-то особенной необычной яркостью и теплотой, ощущаешь свет, исходящий от них. Картины Эльбея Рзагулиева – это фрагменты его жизни: старые улочки Баку, советское время, рабочие, строящие новый город. Целая серия его работ называется "Строится Сумгайыт". Есть и работы о революционном периоде жизни Баку. Когда разглядываешь картины, кажется, что совершаешь кругосветное путешествие. И это не случайно, ведь за свою жизнь художник много путешествовал, побывал в Мексике, Франции, Румынии, Италии, Индии, Таиланде, Японии, Турции, Сирии, Йемене, Кувейте, Иордании, США, Швейцарии и других странах. Эти поездки живописец использовал, чтобы получить новые знания, познакомиться с культурой, обычаями и традициями других народов, что отразилось в его творчестве. Среди произведений, например, яркие костюмы улыбающихся смуглых людей в сомбреро – олицетворение Мексики, величественный Тадж-Махал, японские храмы, итальянские мотивы и т.д. Ряд своих полотен художник посвятил именно цветам. Он страстно любил рисовать цветы, вдохновляющие его создавать натюрморты. В 1986 году за серию "Азербайджан в годы Великой Отечественной войны" был отмечен Государственной премий Азербайджана.

И в этот день вновь предлагаем читателям Trend Life лицезреть потрясающие картины Мастера кисти. Светлая память!

(Автор: Вугар Иманов)