Шуша звучит в кяманче. Очень красиво! (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Солист Международного центра мугама, доцент кафедры инструментального мугама Азербайджанской национальной консерватории, доктор философии по искусствоведению, заслуженный артист Тогрул Асадуллаев выпустил альбом “Kamança Şuşanın səsidir” (Кяманча – голос Шуши), сообщил Trend Life музыкант.

"Кяманча, как и тар, является одним из ведущих инструментов в составе трио мугама, оркестров народных инструментов и различных ансамблей в качестве сольного или аккомпанирующего инструмента. Проект посвящен Победе в Отечественной войне и направлен на дальнейшую пропаганду национального музыкального искусства. Оружие музыканта – это инструмент, и посредством кяманчи я постарался передать всю неповторимую ауру древнего азербайджанского города Шуша", – отметил Тогрул Асадуллаев.

Тогрул Асадуллаев родился 11 марта 1982 года в Баку. Учился в музыкальных школах, с отличием окончил Музыкальный колледж имени Асафа Зейналлы и факультет музыкального искусства Государственного университета культуры и искусств (бакалавриат, магистратура, аспирантура). Выступал в различных коллективах, принимал участие в концертных программах во многих странах мира, лауреат национальных и международных конкурсов, участник телепроекта "Мугам" и Габалинского музыкального фестиваля различных лет. Его исполнения мугамов Nəva, Bayatı-Şiraz, Çahargah, Şur, Hümayun, Rahab входят в золотой фонд Азербайджанского государственного телерадиовещания.

В альбом “Kamança Şuşanın səsidir” вошли восемь произведений уроженцев города Шуша – национальных классиков Афрасияба Бадалбейли, Ниязи, Фикрета Амирова, Сулеймана Алескерова и Васифа Адыгезалова. В записи альбома принял участие инструментальный ансамбль Buta под управлением тариста Ровшана Гурбанова, под аккомпанемент пианистки, заслуженной артистки Наргиз Алиевой. Альбом будет широко представлен международной общественности Международным центром мугама.

Основоположник современного профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеир Гаджибейли считал кяманчу самым мелодичным из музыкальных инструментов, обладающим необыкновенно нежным, мягким и пленительным звучанием, которое очаровывает, погружает в раздумья. Многочисленные термины и эпитеты, отражающие различные динамические оттенки в азербайджанском народном исполнительном искусстве, вырабатывались именно на кяманче. О распространении кяманчи в средние века на территории Азербайджана мы узнаём из произведений классиков поэзии – Хагани Ширвани, Низами Гянджеви, Мухаммеда Физули, миниатюр азербайджанских художников – Ага Мирека, Мирсеида Али и других. Кстати, единственная в СССР фабрика по изготовлению музыкальных инструментов (тар, кяманча, нагара, гавал, гоша нагара) действовала именно в Шуше.

(Автор: Вугар Иманов)