Народный артист Азербайджана выступит на сцене античного римского амфитеатра

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, тенор Юсиф Эйвазов исполнит на сцене Арена-ди-Верона партию Канио из оперы "Паяцы", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт учреждения. Показ "Сельская честь/Паяцы" состоится 25 июня.

"Паяцы" – опера в двух частях с прологом итальянского композитора Руджеро Леонкавалло, написанная на собственное либретто. Работа композитора над оперой была, как предполагается, вдохновлена успехом оперы Пьетро Масканьи "Сельская честь", с которой "Паяцы" близки и по тематике, и по музыкальному решению. "Сельская честь" – одноактная опера Пьетро Масканьи, созданная в 1890 году.

Во многих театрах эти две короткие оперы играются вместе, в один вечер.

Сюжет постановки "Паяцы": в итальянскую деревню прибывают странствующие комедианты – хозяин труппы Канио, его жена Недда, клоуны Тонио и Беппо. Вместе с крестьянами артисты отправляются в таверну, и Тонио, наконец, признается Недде в своей горячей, мучительной любви. Она высмеивает его. Клоуна терзает обида, ведь Недда, столь строгая по отношению к нему, к другим далеко не так сурова. Когда позднее к ней приходит молодой крестьянин Сильвио, она отвечает на его признания счастливым поцелуем. Тонио решает отомстить, он зовет Канио. Супруг бросается на Сильвио, но тот, увернувшись, убегает…Близится время представления, и комедиантам нужно готовиться к выходу на сцену. Начинается представление, на которое приходит и Сильвио. Спектакль напоминает жизнь комедиантов, и Канио вспоминает о реальных событиях. Ревность застилает его разум, он убивает Недду, а затем и Сильвио, бросившегося на помощь возлюбленной.

Сюжет оперы "Сельская честь": Сантуцца полюбила своего односельчанина Туридду и, поверив его обещаниям жениться, связала с ним свою судьбу. Раньше Туридду был помолвлен с красавицей Лолой, которая не дождавшись его возвращения с военной службы, вышла замуж за богатого Альфио. И стоило Лоле пококетничать с Туридду, как в нем вновь пробудилось старое чувство, и он позабыл о Сантуцце. Сантуццу мучают обида и ревность, и она раскрывает Альфио тайну измены его жены. Супруг обещает жестоко отомстить Туридду...

Арена-ди-Верона – античный римский амфитеатр, построенный в Вероне (Италия) около 30 года нашей эры. Расположен на главной площади города – Пьяцца Бра. Арена-ди-Верона является всемирно известной концертной площадкой.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)