Такого проекта еще не было! Семь звуков Азербайджана из уникальных природных мест страны (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В бакинском клубе Jazz At The Top прошел концерт джазмена, заслуженного артиста Раина Султанова под названием "Семь звуков Азербайджана" из альбома "Inspired by nature", сообщает Trend Life

Проект "Семь звуков Азербайджана" был создан в уникальных природных местах нашей страны – в Лагиче, Гызылагаче, Гиркане, Ширване и т.д. Раин Султанов со своими музыкантами и вместе с немецкими кинематографистами Антье Домбровским и Томасом Мельцером объездил Азербайджан, останавливаясь в полях и горных массивах, у водопадов и рек, в заповедниках и на вулканах, наблюдая за прекрасным окружающим миром и вдохновляясь на создание уникального музыкального проекта. Все эти ощущения от природы, звуков ветра, лесов, рек, птиц, эха горных расщелин музыкант сразу же перекладывал в звуки, затем в партии для инструментов и композиции, которые были записаны в престижной студии Норвегии под лейблом Ozella Music. А в 2015 году 42-минутный документальный фильм "Inspired by nature. Seven sounds from Azerbaijan" (Вдохновленный природой. Семь звуков Азербайджана) был представлен на XXII International Film Festival of Eberswalde.

В этот вечер великолепная четверка заслуженных артистов – Раин Султанов (саксофон), Шахин Новрасли (рояль), Алексей Милтых (виолончель), Ясаф Эйвазов (уд) и американский контрабасист Джеймс Кеммек подарили зрителям невероятные эмоции.

Джаз для музыканта – это способ общаться на интеллектуальном уровне со всем миром. Не всякий музыкант может поразить зрителя с первых нот, сделать это в джазе еще сложнее, тем более захватить импровизациями. Раин Султанов мастерски владеет этим даром, его музыкальное волшебство – это удивительный баланс между гармонией и внезапными порывами души, управляемый хаос, который способен сочетать высокую технику с самыми невообразимыми импровизациями. Всё это ярко проявилось и в проекте "Семь звуков Азербайджана", где композиции одна за другой слились в единую мелодию прекрасной страны.

"Семь звуков Азербайджана" в унисон известному проекту Раина Султанова Voice of Karabakh – это то, с чем жил и творил музыкант все эти годы во имя справедливости, и ныне вместе со всей страной и азербайджанцами мира празднует победоносную 44-дневную освободительную войну против армянских агрессоров. Поэтому гостям были также представлены импровизации на мажорной ноте, в честь Победы, и минорные – в память о героях-шехидах, павших во имя мирного Азербайджана. В разгар Отечественной войны Раин Султанов сочинил "Реквием по Гяндже", после жестокого армянского ракетного обстрела, когда ночью были убиты мирные жители. Всего же за 44 дня войны он написал несколько композиций, которые планирует объединить в один проект.

(Автор: Вугар Иманов)