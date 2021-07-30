Герои и шехиды устами актеров – проект Этибара Гасанзаде "Карабах - это Азербайджан!" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла встреча члена Союза писателей Азербайджана, лауреата национальных конкурсов, инвалида первой группы Этибара Гасанзаде с читателями, актерами, общественностью, участниками Карабахской войны и семьями шехидов, посвященная проекту "Карабах - это Азербайджан!", сообщает Trend Life.

В рамках проекта, который реализуется с ноября прошлого года, актеры читали произведения Этибра Гасанзаде, посвященные Победе в Отечественной войне и написанные во славу героев и памяти шехидов. Среди творческих деятелей - главный режиссер Иреванского государственного драматического театра, заслуженный артист Сарвар Алиев, актеры Аждар Зейналов, Ниямеддин Сафаралиев, Бахруз Хикметоглу и другие. Чтение произведений сопровождалось видеорядом и музыкой и было представлено в соцсетях.

На открытии вечера минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны, павших за свободу и независимость страны. Выступившие отметили важность реализации таких проектов, направленных на пропаганду гражданско-патриотических ценностей, увековечивание посредством литературы памяти героев и шехидов, которые своей отвагой, доблестью и кровью принесли победу над армянскими агрессорами, освободили оккупированные земли. Была подчеркнута гражданская позиция поэта и писателя Этибара Гасанзаде, который, несмотря на физические ограничения, принимает активное участие в общественной и творческой жизни страны. Он - автор многих книг, на его стихи написаны песни, сняты клипы, реализованы проекты, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями. На мероприятии были представлены книги Этибара Гасанзаде.

Общественным объединением "Во имя развития и процветания" участникам проекта были вручены дипломы.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)