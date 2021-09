Группа АВВА в ноябре выпустит первый за 40 лет студийный альбом

Легендарная шведская поп-группа АВВА в четверг объявила, что 5 ноября 2021 года выпустит новый студийный альбом, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Студийный альбом под названием Abba Voyage станет первым для группы за последние 40 лет.

"Изначально речь шла всего о двух песнях, но потом мы подумали: "Может быть, нам нужно записать еще несколько", - рассказал один из участников группы Бенни Андерссон.

В новом альбоме будет 10 треков. Две композиции – Don't Shut Me Down и I Still Have Faith In You – были представлены во время пресс-конференции группы в четверг.

"Когда мы собрались вместе в студии, я не знала, чего ждать. Но звукозаписывающая студия Бенни такая уютная и комфортная", - поделилась впечатлениями о записи песен для альбома другая участница группы Агнета Фельтског.

Известная шведская музыкальная группа АВВА существует с 1970-х годов. Однако в 1982 году музыканты прекратили совместные выступления.

Группа получила всемирную известность благодаря таким хитам, как Dancing Queen, The Winner Takes It All, Happy New Year, Mamma Mia и Money, Money, Money.