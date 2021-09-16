Könlüm keçir Qarabağdan - В Азербайджане объявлен художественный конкурс

БАКУ /Trend Life/ - Национальный музей истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) объявил о проведении республиканского художественного конкурса на тему: "Könlüm keçir Qarabağdan", сообщили Trend Life в музее.

Цель конкурса - увековечить в художественных работах мужество и героизм азербайджанских солдат и память о шехидах, способствовать воспитанию молодого поколения в духе патриотизма.

Работы, представленные на конкурс, должны отражать события 44-дневной Отечественной войны. Каждый автор может представить лишь одно произведение, которое ранее нигде не выставлялось.

Возраст участников - 10-18 лет.

Желающие принять участие в конкурсе должны представить свое произведение, а также личную информацию и контактные данные в отдел инноваций и образовательных программ музея до первого ноября 2021 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)