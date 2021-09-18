Подарок из США на День национальной музыки в Азербайджане – Эмиль Афрасияб создал Hacıbəyli Jazz (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский джазовый пианист, композитор, лауреат международных конкурсов, преподаватель Музыкального колледжа Беркли (Berklee College of Music, США), заслуженный артист Эмиль Афрасияб написал композицию Hacıbəyli Jazz в честь Дня национальной музыки, сообщает Trend Life. Композиция вызвала большой интерес в соцсетях.

18 сентября в Азербайджане отмечается День национальной музыки. Он вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). Также в этот день родился другой выдающийся представитель азербайджанской музыки, великий композитор Муслим Магомаев-старший (1885-1937).

(Автор: Вугар Иманов)