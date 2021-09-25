Деловая встреча Наили Мамедзаде и Николая Цискаридзе – перспективы сотрудничества и планы на будущее

БАКУ /Trend Life/ - Художественный руководитель Бакинской академии хореографии, заслуженная артистка Азербайджана Наиля Мамедзаде в ходе рабочего визита в Академию русского балета (Санкт-Петербург, Россия) встретилась с исполняющим обязанности ректора данного учреждения, народным артистом России Николаем Цискаридзе, сообщили Trend Life в Бакинской академии хореографии.

На встрече состоялось обсуждение вопросов сотрудничества двух хореографических вузов.

Кроме того, положительную оценку получило решение об организации курсов для повышения опыта педагогов Бакинской академии хореографии.

Также стороны обсудили совместные творческие планы и вопросы участия представителей Академии русского балета в составе экзаменационной комиссии, темы, касающиеся обучающей программы.

Наиля Мамедзаде в ходе визита в академию также посетила занятия, ознакомилась с учебным процессом и созданными для студентов условиями.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)