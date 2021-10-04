Азербайджанская "Фантазия" вызвала большой покупательский спрос в Швейцарии и Германии

БАКУ /Trend Life/ - На прилавках музыкальных маркетов Швейцарии и Германии появился новый компакт-диск известной чешской исполнительницы на гитаре Софии Борос (Zsofia Boros), в который вошло произведение председателя Союза композиторов Азербайджана (СКА), народной артистки, профессора Фирангиз Ализаде "Фантазия", сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

"Компакт-диск выпущен мюнхенской фирмой звукозаписи ECM, которая специализируется на выпуске дисков с наиболее значимыми музыкальными произведениями современной музыки. Несколько раз ECM обращалась и к музыке Фирангиз Ализаде. В продукции ECM заметное место занимают струнные квартеты и вокальные циклы азербайджанского композитора в исполнении различных европейских ансамблей. Сеть музыкальных маркетов HUG и DUSSMANN, которые являются основными распространителями продукции ECM, заявляют о большой востребованности этого диска, который нужно заранее заказать, чтобы купить", – говорится в сообщении.

Написанная по просьбе швейцарского гитариста Кристофа Яггина еще в 2000 году "Фантазия" Фирангиз Ализаде уже несколько раз записывалась на диски в Америке и Европе. Кроме того, это произведение стало украшением репертуара многих концертирующих гитаристов во главе с виртуозом-исполнителем Эстабаном Колуджи (Esteban Colucci), который начинает все свои мастер-классы по всему миру с этого произведения. Этим летом на международном фестивале RUDERSDAL в Дании в исполнении скандинавских музыкантов был представлен новый дуэтный вариант "Фантазии" Фирангиз Ализаде.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)