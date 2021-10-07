Издана миниатюрная книга о 75-летней истории Бакинского цирка

БАКУ /Trend Life/ - Издана миниатюрная книга, посвященная 75-летию Бакинского государственного цирка, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждения.

В книге освещены темы, связанные с историческими этапами развития Бакинского государственного цирка. Наряду с этим издание содержит биографические статьи о корифеях азербайджанского цирка.

В миниатюрной книге также представлена информация о новых проектах, реализованных в 2021 году.

Отметим, что цирковое искусство Азербайджана имеет богатую историю. Коллектив Бакинского государственного цирка был создан в 1945 году. Его репертуар состоял не только из номеров, но и выступлений артистов эстрады и балета. Вместе с коллективом цирка работали известные азербайджанские композиторы, поэты, балетмейстеры, артисты и художники.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)