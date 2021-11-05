Оригинальная премьера в Баку! Четыре актрисы играют один образ, или Любовь к герою Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках фестиваля "Qalib olan Azərbaycan" (Победитель-Азербайджан) на большой сцене Союза театральных деятелей состоялась премьера спектакля "Xoşbəxtliyin dəyəri" ("Цена счастья"), сообщает Trend Life.

Одноактовый спектакль поставлен по произведению лауреата международных конкурсов, поэта Сахиба Мамедова, для которого это стало дебютом в драматургии. Автор идеи проекта и режиссер-постановщик спектакля Рауля Турккан представила зрителям оригинальный сценарий, когда любовь к главному герою произведения Рамину выражается чувствами одной, но в образах четырех девушек и женщин разных возрастов. Четыре актрисы играют один образ! При этом, у героини нет имени – этот образ отражает чувства матерей, сестер, жён и дочерей в период 44-дневной Карабахской Отечественной войны.

"Это одновременно патриотический проект и в то же время спектакль, повествующий о настоящей искренней любви, которая начинается еще в 9 классе. Пройдя все испытания и запреты родителей любящие сердца воссоединяются и когда, казалось бы наступает настоящее счастье, начинается война. Рамин отправляется на фронт, чтобы освобождать родную землю от оккупантов", – сказала Trend Life Рауля Турккан.

Спектакль был представлен на русском, но музыкальные композиции исполнялись на азербайджанском языке.

В спектакле сыграли актеры Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна – заслуженные актеры Инна Имранова, Милана Соколенко, актеры Ольга Арсентьева и Ярослав Трифонов, и самая юная – 13-летняя ученица Бакинской хореографической академии Айлин Турккан. В постановке также сыграла заслуженная актриса, танцовщица Нигяр Рзаева. Художник по свету – Керим Аскеров, художник по звуку – Гусейн Алиев, помощник режиссера - Наргиз Меджидова

Отметим, что фестиваль "Qalib olan Azərbaycan" (Победитель-Азербайджан) проходит при организации министерства культуры Азербайджана и Союза театральных деятелей со 2 по 5 ноября. Основная цель проведения фестиваля – увеличение количества драматургических постановок, отражающих отвагу и героизм азербайджанской армии во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, Президентом Ильхамом Алиевым, славный путь к Победе.

(Автор и фото - Вугар Иманов)