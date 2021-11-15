В Баку пройдет концерт, посвященный Международному дню толерантности (ФОТО)

Культура 15 ноября 2021 17:01 (UTC+04:00)
В Баку пройдет концерт, посвященный Международному дню толерантности (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова 16 ноября пройдет концерт, посвященный Международному дню толерантности (International Day for Tolerance, отмечается ЮНЕСКО с 1995 года), организованный Фондом пропаганды нравственных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными структурами и христианской общиной "Винеярд Азербайджан", сообщили Trend Life организаторы. Вечер посвящен Дню Победы в Отечественной войне.

В мероприятии примут участие руководство Госкомитета и Фонда, представители религиозных общин страны, деятели культуры и науки, общественных организаций.

Официальная часть программы включает выступления приглашенных гостей, а также показ социальных роликов и фильмов о толерантности в нашей стране. В программе концерта будут представлены патриотические песни в исполнении известных музыкантов, различные религиозные композиции и национальные танцы. Мероприятие завершится совместными молитвами лидеров религиозных конфессий за Азербайджан как пример толерантности.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)

В Баку пройдет концерт, посвященный Международному дню толерантности (ФОТО) - Gallery Image
В Баку пройдет концерт, посвященный Международному дню толерантности (ФОТО) - Gallery Image
В Баку пройдет концерт, посвященный Международному дню толерантности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку пройдет концерт, посвященный Международному дню толерантности (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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