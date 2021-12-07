На один вечер из Баку в Рио-де-Жанейро – зажигательная музыка от бразильцев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялась концертная программа "Rioda bir gecə" (Один вечер в Рио), сообщает Trend Life.

Вечер прошел при поддержке Международного центра мугама и при организации министерства культуры Азербайджана и посольства Бразилии в нашей стране.

В своем выступлении на мероприятии заведующая отделом искусства и нематериального культурного наследия министерства культуры Азербайджана Фарах Аджалова отметила, что у обеих стран богатая культура, и в частности музыкальное наследие, и концертная программа дарит возможность насладиться этим культурным богатством.

Посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус выразил признательность за организацию концертной программы.

Было отмечено, что наслаждаясь в ходе вечера исполнением музыкантов двух стран, зрители еще раз убедятся, что искусство объединяет народы, создает диалог разных культур, и музыканты представят лучшие образцы этого диалога.

Затем была представлена концертная программа. На вечере выступили музыканты из Бразилии – саксофонист Эдгар Дювивье и гитарист Дами Андрес. Продюсером музыкального дуэта является Клаудио Франко.

Гостями программы стали азербайджанские музыканты: заслуженные артисты - исполнитель на таре Сахиб Пашазаде, бас-гитарист Руслан Гусейнов, а также вокалистка Диана Гаджиева, Ниджат Мамедов (флейта) и Али Насиб (ударные).

Выступление на одной сцене музыкантов из Бразилии и Азербайджана придало концерту неповторимую изюминку, что не могло оставить слушателей равнодушными.

(Автор: Джани Бабаева)