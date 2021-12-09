Азербайджанский исполнитель получил в подарок землю, на которой фонтаном забилась нефть, но… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ оперы видного композитора, дирижера, хормейстера, лауреата Госпремии, народного артиста Азербайджана Джахангира Джахангирова "Xanəndənin taleyi" (Судьба ханенде), посвященная 100-летию музыканта, сообщает Trend Life.

Джахангир Джахангиров (20.06.1921 – 25.03.1992) является автором целого ряда известных классических произведений и музыки к фильмам, каждая из которых заняла достойное место в истории культуры ХХ века, является подарком для будущих поколений.

"Xanəndənin taleyi" - одна из самых оригинальных опер национального искусства, которая была написана в 1978 году и в том же году поставлена на театральной сцене. В первой постановке оперы главную партию исполнил легендарный вокалист, народный артист Баба Махмудоглу, который с большим мастерством представил сложную и своеобразную вокальную партию, написанную на основе синтеза мугама и профессионального вокального искусства.

В основе сюжета реальная история судьбы известного бакинского ханенде Сеида Мирбабаева (в опере - Мир Сеид) начала XX века, его эмиграции в молодом возрасте в Европу и жизни вдали от Родины. Интересно, что благодаря своему таланту певца, Мир Сеид получил в подарок землю, на которой фонтаном забилась нефть. Возгордившись богатством, он стал стыдиться своего прошлого. И, как следствие, скупать свои граммофонные записи, изданные в Европе, и просто их уничтожать.

Судьба жестоко посмеялась над красавцем-ханенде, предавшим свой талант, любовь и друзей. После революции, потеряв все свое богатство, он сначала иммигрировал в Париж, а затем в Иран. Именно в Иране он вновь стал зарабатывать себе на жизнь как певец-ханенде, но годы уже берут свое, да и ничего не осталось от былого величия - ни голоса, ни друзей, ни семьи. Он умер в нищете. Если бы не его удивительная судьба, никто бы и не вспомнил о певце, слава о котором некогда гремела по всему Кавказу...

Главную партию исполнил заслуженный артист Илькин Ахмедов, в спектакле – заслуженные артисты Афаг Аббасова (Ханым), Алиахмед Ибрагимов (Рашид бек), Сабина Вахабзаде (Гюльсюм), Фарида Мамедова (Рена), Турал Агасиев (Ашур бек), солисты Фахмин Ахмедли (Гасым), Махир Тагизаде (Мамед) и Рза Хосровзаде (Асадулла бек). Оркестр выступил под управлением заслуженного артиста, дирижера Эйюба Гулиева.

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, хормейстер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, сценическое оформление и эскизы костюмов - заслуженный работник культуры Техран Бабаев.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)