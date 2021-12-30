Пять дверей в прошлое с Низами… Блестящая премьера во Дворце Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялась премьера спектакля "Beş qapı" (Пять дверей), посвященная "Году Низами Гянджеви" и 880-летию со дня рождения этого гениального азербайджанского поэта и философа, сообщает Trend Life.

Проект реализован Дворцом Гейдара Алиева и Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств (АГУКИ) при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Спектакль поставлен по мотивам сборника эпических поэм "Хамсе" (Пятерица), который является основным произведением классика азербайджанской литературы Низами Гянджеви (1141–1209). Все пять поэм – "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Семь красавиц", "Искандер-наме", "Лейли и Меджнун" написаны в стихотворной форме маснави (двустишия).

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, автор сценария – Шахин Мусаоглу, композитор – Тамилла Асадова.

Авторы предоставили зрителям возможность раскрыть для себя пять поэм в своеобразной форме - посредством входа в пять дверей-"порталов в прошлое". Спектакль представляет собой сценическое произведение с элементами искусства пантомимы, композициями мугама и образцами классического искусства. Более того, авторы адаптировали некоторые отрывки текстов, а в финале ввели нововведение, когда гениальный поэт и мыслитель объясняет своим героям их ошибки и дает назидания.

Образы в спектакле воплотили студенты АГУКИ, что поможет им в дальнейшей работе над собой. Помимо пропаганды наследия Низами Гянджеви, это является одной из целей проекта в контексте поддержки молодых талантов.

Стоит отметить, что игра студентов оставила самые благоприятные впечатления и неоднократно сопровождалась овациями зрителей. Создавалось впечатление, что на сцене мастера, настолько все было убедительно, интересно и впечатляюще. По завершении спектакля творческий коллектив заслуженно ждали цветы и продолжительные аплодисменты.

Вот имена талантов, которые подарили зрителям в этот вечер яркие эмоции: Джавид Баба (Низами), Ляман Салимова (Лейли), Шахин Абдуллаев (Хосров), Эльвин Нури (Фархад), Аббас Гахраманов (Везирь), Юсиф Исмайлов (Арастун), Мурад Гумбатов (Стражник), Фидан Агазаде (царица Нушаба), Али Асадов (Меджнун), Зейнаб Алиева (Ширин), Ниджат Искендеров (Искендер, Александр Македонский), Фатих Талыблы (Бахрам Гур), Хурия Алиева (Старуха), Фидан Алекберова (вторая Лейли). Роль ханенде воплотила народная артистка Гюльяз Мамедова.

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(Автор и фото - Вугар Иманов)