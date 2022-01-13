Теплый ветер и тонкий аромат цветущего сада в январском Баку – выставка Наргиз Гулиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоялось открытие персональной выставки талантливой художницы, члена Союза художников Азербайджана, лауреата международных конкурсов, художественного руководителя Nargiz Art Studio Наргиз Гулиевой, сообщает Trend Life.

Насыщенный и яркий колорит картин Наргиз Гулиевой приковывает внимание с первого взгляда. С полотен художницы словно веет приятным теплым ветром, разносящим нежный и тонкий аромат цветущего сада. Картины Гулиевой то переносят зрителя в Грецию, где белокаменные дома возвышаются над морем, то в порт турецкой Антальи, где рыбаки швартуют свои лодки, то на узкие улочки Ичеришехер в Баку, где всегда можно найти спокойствие и умиротворение.

Персональную выставку работ Наргиз Гулиевой посетили известные деятели культуры и искусства, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, творческая молодежь.

Перед официальным открытием вернисажа в беседе с корреспондентом Trend Life Наргиз Гулиева рассказала, что представила вниманию широкой аудитории более 20 живописных работ, написанных в 2020-2021 годах.

"Картины яркие, так как я старалась передать больше позитивных эмоций, теплоты и хорошего настроения. Всегда хотела, чтобы люди, смотря на мои работы, получали только положительные эмоции. Я увлекаюсь изучением культуры, традиций народов разных стран мира, обычаями и бытом их жителей – все это находит отражение в моих произведениях. И еще в своих работах я изобразила одно из любимых мест жителей и гостей Баку - его древнюю часть - Ичеришехер. Выросла я в Ичеришехер, и мне это место особенно дорого. В Ичеришехер царит несравнимая ни с чем атмосфера, я постаралась передать ее в своих работах", - отметила она.

Пандемия коронавируса и карантинные меры, когда все мы стали больше времени проводить дома, придали новый импульс творческой деятельности Наргиз Гулиевой.

"Искусство - это красота, которая обязательно спасет мир. Наверное, поэтому в период карантина я больше писала летние пейзажи, начала цикл картин "Женщины в национальных костюмах мира" и т.д. В этот период я все свое время посвящала творчеству, и на выставке представлены плоды моей работы", - добавила Наргиз Гулиева.

По словам художницы, центральной работой экспозиции она может назвать картину "Свобода", на которой девушка выпускает птицу из клетки, что тоже символично и вселяет в каждого надежду на лучшее.

Выступая на официальном открытии мероприятия, заслуженный артист Азербайджана, директор Дворца Гейдара Алиева, известный оперный певец Рамиль Гасымов поздравил художницу с персональной выставкой.

Он подчеркнул, что экспозиция проводится в рамках проекта Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет"), реализуемого министерством культуры и телеканалом Mədəniyyət.

Рамиль Гасымов, являющийся автором идеи проекта, добавил, что при организации Дворца Гейдара Алиева традиционно проводятся многочисленные значимые мероприятия. По его словам, старт данному проекту был дан в начале пандемии, и он успешно реализуется, ведь всех нас связывает культура, имеющая глубокие и богатые корни. Проект направлен на ознакомление широкой аудитории с творчеством представителей талантливой молодежи.

Говоря о творческой деятельности Наргиз Гулиевой, Рамиль Гасымов отметил, что ее работы экспонировались на престижных выставках за рубежом и вызывали большой интерес публики.

Присутствующий на мероприятии посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш дал высокую оценку творческой деятельности художницы. Дипломат отметил, что картина Наргиз Гулиевой, посвященная женщинам Марокко, была представлена на арт-ярмарке в Дубае.

Наргиз Гулиева, в свою очередь, выразила признательность руководству и коллективу Дворца Гейдара Алиева за организацию выставки. Она отметила, что на вернисаже представлены картины, написанные совсем недавно – это натюрморты, городские пейзажи, произведения, посвященные культуре разных народов.

Далее гости ознакомились с представленными живописными произведениями.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)