Юбилей Джафара Намига Камала в Баку отметили в атмосфере литературных произведений (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошла презентация книги Tale yazısı ("Письмо судьбы"), приуроченная к 70-летнему юбилею народного артиста Азербайджана, известного актера театра и кино Джафара Намига Камала (Джафар Ахмедов), сообщает Trend Life.

Автором книги Tale yazısı является заведующий литературной частью Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, театровед и драматург Чингиз Алескерли.

В мероприятии приняли участие известные деятели культуры и искусства, коллеги актера. Ведущий мероприятия Чингиз Алескерли отметил, что книга повествует о 50-летнем творческом пути народного артиста. 25 лет своей деятельности он посвятил Государственному театру юного зрителя, а другую четверть века - Государственному академическому национальному драматическому театру, где служит и поныне. В книге собраны мнения актера о воплощенных им образах, воспоминания о забавных и интересных случаях, произошедших с ним, рецензии, опубликованные в различных газетах, фотографии и т.д.

В разделе книги под названием Cəfər Namiq haqqında deyilənlər ("Говорят о Джафаре Намиге…") приведены пожелания и мнения о творчестве актера народного писателя Эльчина Эфендиева, народных артистов – актера Ильхама Намига Камала, режиссера Рамиза Гасаноглу, актрисы Бести Джафаровой, сценариста и режиссера Шарифа Гурбаналиева, сценариста и драматурга Ахмеда Оруджоглу.

Выступившие на мероприятии брат актера - народный артист Ильхам Намиг Камал, коллеги, народные артисты Бести Джафарова и Тариэль Гасымов, режиссер, народный артист Марахим Фарзалибеков, театровед, доцент Государственного университета культуры и искусств, доктор философии по искусствоведению Видади Гафаров, писатель, сценарист, драматург, профессор Государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Али Амирли отметили большой вклад Джафара Намига Камала в развитие национальной культуры, театра и кино.

В заключение состоялась автограф - сессия книги Tale yazısı.

(Автор: Вугар Иманов)