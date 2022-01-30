В Баку отметили юбилей самого мистического композитора Серебряного века (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Русский Дом в Баку совместно с Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли провели торжественный вечер, посвященный 150-летию великого русского композитора и пианисту, педагогу Александра Скрябина (1872-1915), сообщает Trend Life.

Современники называли Александра Скрябина композитором-философом. Он первым в мире начал исполнять музыкальные произведения в сопровождении динамического цветного освещения – светомузыки. Собственно, сам термин «светомузыка» ввел в обращение именно Александр Скрябин. Его также называют самым мистическим композитором Серебряного века. Увлечение эзотерикой, духовными практиками тибетских монахов отразилось на творчестве композитора. Композитор считал, что до христианства мир был полон магии, и именно эту магию он желал воскресить своим творчеством. Он хотел, чтобы человечество, как тысячи лет назад, объединилось в едином порыве великого братства. Мечта композитора воплотилась не только в его творчестве, но и в его жизни, полной тайн и мистических совпадений. Его жизнь была короткой, прожил всего 43 года, но это жизнь гениального человека, которая не укладывается в привычные мерки. В музыке Скрябина слышится самобытность и глубокий патриотизм, она наполнена ослепительным ликованием и хрустальной лирикой, утонченным артистизмом и неудержимым порывом к радости, свету, счастью.

Любители творчества Александра Скрябина, посетившие в этот вечер Русский Дом, встречали овациями каждое выступление участников концерта. Программа мероприятия была разработана доктором философии по искусствоведению, старшим преподавателем БМА, пианисткой Аленой Инякиной, которая также исполнила ряд произведений.

Зрителям удалось прочувствовать музыку в сочетании с цветовой палитрой, как и задумывал сам Александр Скрябин.

В концертной программе приняли участие преподаватели и выпускники БМА - лауреат международных конкурсов, солистка Государственного симфонического оркестра имени Ниязи БМА Лала Мухтарова, лауреат международных конкурсов Теймур Кязымов, концертмейстер Диляра Керимова, лауреат международных конкурсов, солистка Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Лейла Керимова, лауреат международных конкурсов Медина Агаева, доктор философии по искусствоведению Наргиз Салманлы, лауреат международных конкурсов Камилла Иманова, вокалист Кянан Халилзаде.

Среди гостей вечера были посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров, заместитель председателя Русской общины Азербайджана Анастасия Лаврина, общественные деятели, представители культуры и науки.

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(Автор: Вугар Иманов)