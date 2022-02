В Париже появились необычные азербайджанские тигры с закодированными символами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В парижской галерее Galerie Dix9 открылась персональная выставка азербайджанского художника Фархада Фарзали (Фарзалиев) под оригинальным названием "Tiger is tiger is a tiger is a tiger", сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция – Азербайджан, ADFA).

В открытии выставки, организованной Association Dialogue France-Azerbaïdjan, приняли участие постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, представители дипломатических миссий, творческой интеллигенции и молодежи.

1 февраля по китайскому календарю наступил год Водяного Тигра. В связи с этим и в знак символизма образа тигра в азербайджанской культуре и фольклоре Фархад Фарзали представил необычный художественный перформанс. Кураторы первой выставки художника во Франции – Азад Асифович и Асли Самедова.

Объединяя традиционную культуру и народную эстетику, молодой художник соединил в своем перформансе национальный фольклор, языческое прошлое, элементы охоты и одежды с закодированными символами прошлого, отраженные в красочных табло с древним миниатюрным стилем и анимационным антропоморфизмом. Экспозиция – своеобразный антропологический анализ, в котором дикая природа и созданный женщиной образ буквально соперничают друг с другом. А экологический подтекст заключен в том, что художник будто пытается вернуть "тигриную" одежду женщины обратно самому животному.

Выставка будет представлена до 27 февраля.

33–летний Фархад Фарзали родился в Баку. Выпускник Азербайджанской государственной академии художеств, член Союза художников Азербайджана, участник различных проектов в Великобритании, России, Германии, ОАЭ и т.д. В своем творчестве обращается к самым разным техникам и жанрам - к инсталляции, живописи, фото, графике и музыке (диджей). Фархад Фарзали вдохновляется культурой Родины с множеством традиций, и исследует национальную идентичность. В фокусе его исследовательского интереса неизменно остается культура родной страны, когда, основываясь на антропологии культурного пласта, он создает яркие формы нового и возвращающиеся элементы архаики, с артефактами неофолклористики региона.

(Автор: Вугар Иманов)