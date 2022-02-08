Министр культуры Анар Керимов посетил народного артиста, прославленного ханенде Алибабу Мамедова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов посетил народного артиста, кавалера орденов "Шохрат", "Истиглал" и "Шараф", виртуозного исполнителя мугамов Алибабу Мамедова, сообщили Trend Life в ведомстве.

Анар Керимов поздравил видного представителя мугамного искусства с днем рождения, отметив особую роль Алибабы Мамедова в исполнительском искусстве Азербайджана.

Подчеркнув, что воспитанники Алибабы Мамедова принимают непосредственное участие в передаче искусства азербайджанского мугама будущим поколениям, министр пожелал ханенде крепкого здоровья.

Алибаба Мамедов родился 5 февраля 1930 года в бакинском поселке Маштага. Музыкальное образование получил в 1953-1958 годах в классе ханенде Сеида Шушинского в Азербайджанской государственной музыкальной школе.

С 1945 года – солист Азербайджанской государственной филармонии (ныне – Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), в 1978-1988 годах – солист "Азконцерта". В 1968 году по инициативе маэстро Ниязи создал при филармонии ансамбль народных инструментов "Хумаюн". Народный артист сам руководил ансамблем.

Алибаба Мамедов – автор более 100 песен и теснифов. Записи мугамов "Раст", "Баяты-Шираз", "Рахаб", "Дашти", "Хумаюн" и других в его исполнении хранятся в Золотом фонде национального искусства. Как педагог Алибаба Мамедов воспитал не одно поколение исполнителей мугама и народных песен. Творчество Алибабы Мамедова – замечательный пример сохранения и развития традиций национальной школы ханенде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)