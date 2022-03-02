В Казахстане отметили 100-летие со дня рождения Фикрета Амирова (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, оперный певец Ильхам Назаров (контратенор) выступил в Казахстане на концерте, посвященном 100-летию со дня рождения великого композитора Фикрета Амирова, сообщил Trend Life исполнитель.

Концерт прошел при организации ТЮРКСОЙ в концертном зале "Шалкыма" города Караганда. Ильхам Назаров выступил в сопровождении Академического симфонического оркестра имени Еркегали Рахмадиева под управлением заслуженного деятеля Казахстана Петра Грибанова.

На вечере Ильхам Назаров исполнил сочинения Фикрета Амирова, в том числе такие, как "Песня слепого араба" (Kor ərəbin mahnısı). Отметим, что данную композицию в основном исполняют ханенде, а не оперные певцы.

Ильхам Назаров стал одним из первых оперных певцов после народного артиста СССР Рашида Бейбутова, кто исполнил данное произведение.

Также в исполнении Назарова прозвучало сочинение Azərbaycan elləri.

По словам заслуженного артиста Азербайджана, концерт прошел замечательно, и слушатели тепло приняли исполнителей. Творчество Фикрета Амирова вызвало большой интерес у любителей классической музыки в Казахстане.

На вечере генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов вручил Ильхаму Назарову медаль Низами Гянджеви.

Напомним, что ранее Ильхам Назаров принял участие в мероприятиях по случаю 880-летнего юбилея великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви в украинском городе Днепр.

Фото - Александр Марченко.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)