Двуглавый орел в Баку, или Пожар в Берлине (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел вечер памяти поэта и переводчика Алекбера Зиятая, сообщает Trend Life.

Выступившие заслуженный деятель искусств, поэт Баба Везироглу и заслуженный учитель Офелия Бабаева рассказали о творчестве Алекбера Зиятая, его переводческой деятельности, лирических произведениях, вкладе в детскую литературу.

Поэт начал свою творческую деятельность в 30-е годы прошлого века с произведений "Двуглавый орел", "Пожар в Берлине", "Два Джахана". Алекбер Зиятай перевел на азербайджанский язык произведения Алишера Навои, Александра Пушкина, Николая Некрасова, Тараса Шевченко и т.д.

Мастер слова был известен в основном как поэт-песенник. Сердечность и утонченность его песен и газелей побуждает певцов и ханенде обращаться к его литературным образцам.

Дочь поэта Пярвин Джафарова поблагодарила организаторов за внимание к памяти отца и поделилась воспоминаниями о нем.

В художественной части вечера в исполнении актеров прозвучали стихи и песни поэта. В сопровождении ансамбля "Хатира" имени Ахсана Дадашева под руководством народного артиста Адиля Багирова выступили народные артисты Гюльянаг Мамедова, Гюльяз Мамедова, заслуженный артист Закир Алиев, Ровшан Азиз, Садаф Будагова, Сабина Арабли, Ниджат Джафарзаде, Камила Набиева, Гюнай Имамвердиева, Вюсал Гаджиев и Гюльзар Фараджева.

(Автор: Вугар Иманов)