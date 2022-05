Определился победитель "Евровидения 2022" – как прошел финальный вечер (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На арене Pala Olimpico в Турине (Италия) прошел финал 66-го Международного конкурса песни "Евровидение-2022", в котором выступил представитель Азербайджана Надир Рустамли, сообщает Trend Life.

Надир Рустамли выступил с композицией Fade To Black, ее авторы – Андреас Стоун, Андерс Ретхов, Себастиан Шуб и Томас Стенгард. Декорации сценического номера азербайджанского артиста выполнены в виде платформы в форме лестницы. В сценическом номере интересно выстроен свет, который усиливает эффект от песни.

Комментатором в эфире Общественного телевидения Азербайджана (İTV) был исполнитель, ведущий и композитор Мурад Ариф.

Слоган "Евровидения 2022" - The Sound of Beauty (Звук красоты), логотип выполнен в стилистике киматики (физические эффекты звуковых волн).

Ведущими вечера были Мика, Лаура Паузини и Алессандро Каттелан. Зрители увидели Мику и Алессандро Каттелана, которые присоединились к движению под звуки гимна Джона Леннона и Йоко Оно 1969 года "Bed-ins for Peace". Итальянская легенда открыл гранд-финал шоу, исполняя попурри из своих хитов, в каждой песне - новый наряд в оранжевом, белом, синем, желтом и черном платьях. Шоу дополняло танцоры, постановки и фейерверки. На подиуме появилась графика с названиями стран и флагами, парад финалистов "Евровидения 2022".

На сцене в порядке жеребьевки выступили - Чехия: We Are Domi "Lights off", Румыния: WRS "Llámame", Португалия: MARO "Saudade Saudade", Финляндия: The Rasmus "Jezebel", Швейцария: Marius Bear "Boys Do Cry", Франция: Alvan and Ahez "Fulenn", Норвегия: Subwoolfer "Give That Wolf a Banana", Армения: Rosa Linn "Snap", Италия: Mahmood and Blanco "Brividi", Испания: Chanel "SloMo", Нидерланды: S10 "De diepte", Украина: Kalush Orchestra "Stefania", Германия: Malik Harris "Rockstars", Литва: Monika Liu "Sentimentai", Азербайджан: Nadir Rustamli "Fade To Black", Бельгия: Jérémie Makiese "Miss You", Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord "Die Together", Исландия: Systur "Með Hækkandi Sól", Молдова: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov "Trenuleţul", Швеция: Cornelia Jakobs "Hold Me Closer", Австралия: Sheldon Riley "Not the Same", Великобритания: Sam Ryder "Space man", Польша: Ochman "River", Сербия: Konstrakta "In corpore sano", Эстония: Stefan "Hope".

Ведущие также представили сегмент, основанный на итальянских жестах. По словам певца Мики, они так же важны, как и разговорный итальянский. Выступление было также призвано привлечь внимание к языку жестов. Прошлогодние победители рок-группа Måneskin впервые исполнила свой новый сингл "Supermodel". Самая первая победительница от Италии на конкурсе "Евровидение" Джильола Чинкетти исполнила свою победную песню 1964 года "Non Ho L’étà". Мика исполнил попурри из своих самых больших хитов, таких как "Grace Kelly" и "Love Today", а также дебютировал со своим новым синглом "Yo Yo".

В результате голосования телезрителей и национального жюри стран – участников "Евровидения" победителем стала Украина, набрав 631 очко. Второе и третье места заняли Великобритания (466) и Испания (459) соответственно.

Представитель Азербайджана Надир Рустамли, набрав 106 очков, занял 16-е место.