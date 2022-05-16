В Азербайджане состоялся Детский паралимпийский кубок (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Национального паралимпийского комитета Азербайджана и поддержке представительства UNICEF в стране и Azercell Telekom в Паралимпийском спортивном комплексе состоялся Детский паралимпийский кубок, сообщили Trend Life в пресс-службе комитета.

В соревнованиях по пяти спортивным дисциплинам приняли участие юные паралимпийцы из разных регионов страны. Всего в соревнованиях, в которых участвовало около 100 детей с ограниченными возможностями здоровья, был разыгран 21 комплект медалей в различных категориях по дзюдо, пауэрлифтингу, настольному теннису, тхэквондо и плаванию.

Победителей и призеров наградили исполнительный директор Национального паралимпийского комитета Эльдар Бабаев, заместитель исполнительного директора, заведующий отделом спорта Рауф Мурсалов и член национальной сборной по дзюдо Национального паралимпийского комитета, бронзовый призёр летних Паралимпийских игр-2020 в Токио Намиг Абаслы.

Отметим, что детское паралимпийское движение впервые в мире было создано в Азербайджане в 2013 году.

За этот период были привлечены к занятиям спортом дети с ограниченными возможностями здоровья из разных регионов страны, подготовлены профессиональные спортсмены, проведена важная работа по интеграции в общество.