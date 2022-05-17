Юбилей композитора Джалала Аббасова: Дни рождения не отмечал с 1992 года (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Концертном зале имени Узеира Гаджибейли Союза композиторов Азербайджана (СКА) в Баку состоялось торжественное мероприятие, посвященное 65-летию со дня рождения известного композитора и педагога, заслуженного деятеля искусств, секретаря СКА на протяжении 10 лет Джалала Аббасова, сообщает Trend Life.

Джалал Аббасов родился 8 мая 1957 года в городе Баку. Выпускник музыкальной школы имени Бюльбюля, Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли по классу композиции народного артиста СССР, профессора Гара Гараева. С 1981 года - член Союза композиторов СССР и Азербайджана.

Ему посчастливилось родиться в семье народного артиста Азербайджана Ашрафа Аббасова - видного композитора, педагога, общественного деятеля, имя которого стало синонимом глубокой порядочности, удивительной скромности и благоговейного отношения к профессии. Свою необыкновенную любовь к музыке отец передал единственному сыну, который и по сей день служит любимому делу, посвятив всю жизнь творчеству и активной педагогической деятельности.

"Мой отец - композитор, народный артист Азербайджана, профессор Ашраф Аббасов был бесконечно предан своей специальности и всегда считал, что настоящий художник должен находиться в постоянном поиске, чтобы не упустить ничего из того, что нам отпущено самой природой. Такая установка требовала полной самоотдачи, и ему это удавалось", - говорит Джалал Аббасов, который за годы творческой деятельности написал большое количество произведений, в том числе музыку для симфонического оркестра, камерную музыку, произведения для сольных инструментов, детскую оперу и большое количество хоровых композиций.

Председатель СКА, народная артистка, член-корреспондент НАНА, профессор Фирангиз Ализаде в своем вступительном слове подчеркнула, что произведения Джалала Аббасова занимают заметное место в современной музыкальной жизни нашей страны.

"Джалал Аббасов - воспитанник Гара Гараева следует творческим принципам своего великого наставника, создает произведения, находящие отклик у современного слушателя. Большое место в творчестве композитора занимают сочинения патриотического характера. Имея шушинские корни и будучи сыном видного композитора, народного артиста Ашрафа Аббасова, Джалал Аббасов написал ряд произведений, посвященных Карабаху и борьбе за его освобождение от армянских агрессоров", - отметила Фирангиз Ализаде.

О творчестве юбиляра Джалала Аббасова рассказали секретарь СКА, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова, доктор философии по искусствоведению, заслуженный учитель Хатира Гасанзаде, доктор философии по искусствоведению Наталья Дадашева, представитель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Севиндж Сеидова, композитор Фарид Фатуллаев.

В музыкальной части мероприятия прозвучали произведения Джалала Аббасова в исполнении лауреатов международных конкурсов Лейлы Парлановой и Умиды Аббасовой. В формате видеозаписи (хор и симфонический оркестр) были представлены произведения In memoriam… памяти Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова и шехидов Карабахской войны, а также Şanlı Azərbaycan - в честь Славной Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Джалал Аббасов выразил признательность за проведение вечера.

"Я долгие годы жил мечтой о Шуше, освобожденной от оккупации. С особой болью все эти годы думал о том, что мой отец так и не дождался этого счастливого события. Я родился 8 мая, но после 1992 года, когда в этот день была оккупирована Шуша, не отмечал свой день рождения. Отныне Шуша свободна, и день ее освобождения 8 ноября стал самым счастливым в моей жизни. Низкий поклон каждому нашему солдату и офицеру, отстоявшему родную землю. Склоняю голову перед памятью павших в боях за Родину героев. От всей души благодарю Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева! Отныне и у нас есть свой день победы – 10 ноября! Свои мысли, чувства, переживания я, как и многие другие азербайджанские деятели искусства, стараюсь донести через творчество", - отметил композитор.

Джалал Аббасов, как всегда, много и успешно работает, его произведения любимы слушателями. Большое внимание он уделяет изучению и пропаганде музыкального наследия азербайджанского народа. Джалал Аббасов - автор научных статей, преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанской национальной консерватории. Особая его гордость - успехи учеников.

"Композиция - дело всей моей жизни, это то (хоть и громко звучит), без чего я просто не представляю себя. Не сразу, со временем раскрывались и другие приоритеты. Я, к примеру, с удовольствием занимаюсь педагогической деятельностью. Это, скажу вам, нелегкий труд, отнимающий драгоценное время. Но каждая удача моих учеников, каждое их новое сочинение для меня - момент истины!", - говорит он.

Произведения Джалала Аббасова с успехом исполнялись в США, Германии, Франции, Италии, Норвегии, Австрии, Индонезии, Южной Корее, Турции, Узбекистане, России, Грузии, Украине и других странах, они неоднократно удостаивались международных премий. Ноты произведений композитора изданы во Франции, России, Азербайджане и других странах.