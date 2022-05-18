Дух поэзии: посвящение великому Низами от азербайджанских актеров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Детский театр-студия "Гюнай" Бакинского детского и молодёжного театра представил в зале Союза театральных деятелей два одноактных спектакля - "Лейли и Меджнун" и "Любовь", поставленных по мотивам произведений великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В зрительном зале царила атмосфера поэзии великого Низами Гянджеви, публика была покорена игрой юных актёров, красочными костюмами, эффектным световым решением. Показ постановок прошел очень успешно и при полном аншлаге.

К этим спектаклям коллектив театра-студии "Гюнай" готовился долго - весь 2021 год юные актёры изучали жизнь и творчество великого поэта и философа Низами Гянджеви. Также они участвовали в различных конкурсах, фестивалях, творческих проектах, посвященных 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя.

Роли в постановке "Лейли и Меджнун" исполнили Марина Злата (Лейли), Рияд Гусейнов (Меджнун), Махмуд Гусейнов (Низами) и другие юные актеры.

В премьерном спектакле "Любовь" были задействованы младшая и старшая труппы театра, возраст участников - от 5 до 22 лет. Примечательно, что младшая труппа ничем не уступала старшей в актерской игре и желании передать дух поэзии великого Низами.

Автор сценариев и режиссер-постановщик спектаклей - художественный руководитель Детского театра-студии "Гюнай" Лариса Тарусова.