Старинные кварталы города Шуша в ярких красках Ровшана Байрамова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В выставочном зале имени Ваджии Самедовой в Баку открылась выставка "Старинные кварталы города Шуша" директора Шушинской галереи, члена Союза художников, заслуженного работника культуры Ровшана Байрамова, сообщает Trend Life.

Экспозиция, посвященная "Году города Шуша" и Дню независимости Азербайджана, организована при содействии министерства культуры, Союза художников и комитета культуры Милли Меджлиса (парламент).

Ровшан Байрамов родился 9 февраля 1953 года в Шуше. Выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде, с 1974 года работал художником-оформителем в Доме культуры города Шуша, а также создавал произведения декоративно-прикладного искусства и художественные произведения. В 1982 году был назначен директором Шушинской государственной галереи. Особая роль в его творчестве отведена родному краю. Его по праву можно считать лучшим художником, создавшим больше картин о Шуше. С 1992 года по сегодняшний день – более 200 произведений! 45 из них - графика и масляная живопись - представлены в нынешней экспозиции.

По словам мастера кисти, Шуша - один из уникальных культурных центров Азербайджана, колыбель мугама и поэзии. Этот город, отличающийся своими природными красотами, является ценным памятником национальной архитектуры и средневекового градостроительного искусства. Поэтому в своих произведениях художник отразил все 17 кварталов (мехелля) города Шуша, улицы, мечети, жилые и архитектурные здания, многие из которых в период оккупации были разрушены. На каждую работу уходило от нескольких недель до месяцев. Приходилось дорабатывать даже готовые произведения, вспомнив какие-либо элементы или штрихи природных или архитектурных мотивов.

"Причем показал до мельчайших подробностей - от точного числа камней и конфигурации их расположения до соответствующих размеров объектов. Это готовый материал для архитекторов, которые будут восстанавливать наш древний город! В этих работах я постарался отобразить нашу древнюю Шушу в различные сезоны года, известных общественных деятелей, видных представителей культуры и науки. Эти работы создавались на протяжении около тридцати лет, в период армянской оккупации, по памяти. Многие шушинцы, смотря на эти картины, узнают свои родные дома до армянской оккупации. Отрадно отметить, что родной город свободен, идет активный процесс восстановления разрушенных архитектурных зданий и исторических реликвий. И вскоре, вернувшись в родной очаг, я воплощу на полотнах восстановленный и ставший еще более прекрасным город", - сказал Trend Life Ровшан Байрамов.

Гости мероприятия - председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, известный скульптор, секретарь СКА, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Салхаб Мамедов, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев и другие отметили не только художественное мастерство, но и историческую и архитектурную значимость представленных работ.