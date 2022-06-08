"Ey əziz anam, Azərbaycan" - к 80-летию легендарного Муслима Магомаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного управления культуры города Баку в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт "Ey əziz anam, Azərbaycan", сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Концертная программа была приурочена к 80-летию со дня рождения легендарного певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева. На вечере выступили учащиеся одиннадцатилетней музыкальной школы №26, носящей имя легендарного исполнителя.

Мероприятие посетили начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев, заместитель главы Исполнительной власти Бинагадинского района Севиндж Сулейманова, исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана Айгюн Алиева, заместитель председателя правления Агентства DOST Сеймур Алиев, секретарь Союза композиторов Азербайджана Земфира Гафарова, председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде, руководители музыкальных школ и школ искусств, представители общественности.

Юные музыканты выступили в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением дирижера Орхана Гашимова.

На вечере произведения азербайджанских и зарубежных композиторов прозвучали в исполнении сводного хора школы, ансамбля исполнителей на гануне "Buta", ансамбля скрипачей "Fantaziya", воспитанников школы – юных музыкантов Малахат Ибрагимли, Халиды Годжаевой, Ибрагима Ягубова, Тамиллы Гасановой, Аслана Алиева, Фикрета Алиева, Хаяла Ахмеда, Мехрибан Агабейли, Зейнаб Гулузаде, а также педагогов Лалы Мехдиевой и Гюнель Гулиевой.

Солисты представили сочинения из репертуара Муслима Магомаева, также на вечере был продемонстрирован видеоролик, посвященный жизни и творчеству легендарного певца.

Публика тепло приняла выступления юных музыкантов.